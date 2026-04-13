ترامب يعلن فرض حصار بحري على السفن المتجهة إلى إيران وتشديد القيود على مضيق هرمز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستبدأ، اليوم /الاثنين/، فرض حصار بحري على السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها، وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وأوضح ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، أن الإجراءات تشمل فرض قيود على حركة الملاحة المرتبطة بإيران، مشددًا على فرض الحصار على مضيق هرمز، الذي يُعد ممرًا مائيًا حيويًا لنقل النفط والأسمدة والسلع الأساسية.

في المقابل، أكدت القيادة المركزية الأميركية أن البحرية الأميركية لن تعترض السفن العابرة للمضيق والمتجهة إلى موانئ غير إيرانية أو القادمة منها، في خطوة تهدف إلى الحد من تأثير الإجراءات على حركة التجارة الدولية.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب فشل محادثات أُجريت في إسلام آباد خلال عطلة نهاية الأسبوع، بمشاركة مفاوضين من الولايات المتحدة وإيران وباكستان، في التوصل إلى اتفاق يهدف إلى إنهاء التوترات في الشرق الأوسط.