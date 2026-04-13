تنقيب عن آثار وإنهاء حياة أطفال.. الداخلية تكشف حقيقة ادعاءات سيدة بدمنهور

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء إحدى السيدات قيام جيرانها بالتنقيب عن الآثار بمنزلها والتعدى عليها وإحتجازها وقتل طفلتين بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات ، وأمكن تحديد المشكو فى حقهما جارى الشاكية (شقيقان – مقيمان بدائرة مركز شرطة دمنهور) وبسؤالهما نفيا ما نسب إليهما، وإتهما الشاكية بالتعدى عليهما بالسب وتقديم بلاغات كيدية ضدهما أكثر من مرة لخلافات الجيرة بينهم ، وبسؤال نجلى شقيقها (مزارعان – مقيمان بدائرة المركز) أقرا بأن عمتهما على خلاف دائم مع جيرانها ودائمة التعدى عليهم.

أمكن ضبط القائمة على النشر (عاملة – مقيمة بدائرة مركز شرطة دمنهور) ، وبمواجهتها أيدت ماسبق وأقرت بإختلاقها الواقعة للنيل من جيرانها لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.






