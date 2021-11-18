بريطانيا تسجل رقما قياسيا في إصابات ووفيات فيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة في بريطانيا، اليوم الخميس، 46807 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا، و199 حالة وفاة، وهو أعلى معدل منذ 22 أكتوبر.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، ارتفعت الاصابات بنسبة 14.5٪ في الأسبوع السابق، وانخفضت الوفيات في غضون 28 يومًا بعد ثبوت إصابة الشخص بـ فيروس كورونا بنسبة 9.8٪.

وتحتل بريطانيا المركز الـ4 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والـ8 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

وشهدت البلاد خلال الأشهر الماضية ارتفاعا جديدا في مؤشري الإصابات والوفيات اليومية على خلفية انتشار متحور دلتا من فيروس كورونا في الهند، لكنهما استقرا خلال الأسابيع الأخيرة.