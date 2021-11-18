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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات| 1.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

صدى البلد

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.1 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 266 مبايعة بقيمة 810.24 مليون درهم منها 19 مبايعة للأراضي بقيمة 221.03 مليون درهم و247 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 589.22 مليون درهم.

 

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 37 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 34 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى تليها مبايعة بقيمة 29 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

 

وتصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 63 مليون درهم وثالثة في الحبيه الرابعة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 14 مليون درهم.

 

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 42 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة وأخيرا مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

 

وتصدرت منطقة الحبيه الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 25 مبايعة بقيمة 52 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 65 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 21 مليون درهم.

 

وسجلت الرهون قيمة قدرها 295.59 مليون درهم منها 11 رهنا لأراض بقيمة 22.87 مليون درهم و85 رهنا لفلل وشقق بقيمة 272.72 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الخيران بقيمة 105 ملايين درهم وأخرى في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 21 مليون درهم.

 

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 15 هبة بقيمة 57.06 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 28 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 24 مليون درهم.

ادبي التصرفات العقارية الاراضى الشقق الفلل

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