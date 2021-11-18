مش عارف أجاوب.. تعليق مصطفى بكري على مسألة بمنهج رابعة إبتدائي.. فيديو

قام الإعلامي مصطفى بكري، بعرض مسألة من منهج الصف الرابع الإبتدائي، مؤكدا أن وزارة التربية والتعليم تقوم بطرح مسائل تعقيدية للطلاب.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن سؤال يقول "استخدم خوارزمية الطرح لحل المسألة الكلامية، اكتب المعادلة ووضح أفكارك ثم قم بتقريب كل عدد لأقرب مليون للتحقق من معقولية اجابتك".

وعلق مصطفى بكري، “أنا نفسى مش هعرف أجاوب على السؤال دا، عايز تلميذ في الصف الرابع يجاوب عليها.

أن تكون المقررات بهذه الصعوبة

وأشار مقدم برنامج “حقائق وأسرار” إلى أنه هل يعقل أن تكون المقررات بهذه الصعوبة على المدرسين قبل الطلاب.