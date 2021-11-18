غير صحيحة.. حقيقة مشاركة يوسف الشريف ومحمد سعد في مسلسل برمضان المقبل

كشف مصدر مقرب للفنان يوسف الشريف لصدى البلد ؛ عن حقيقة مشاركته مع الفنان محمد سعد بمسلسل في رمضان المقبل .

وقال المصدر أن هذا الاخبار غير صحيحة وليس لها اساس من الصحة ؛ مؤكدا أن يوسف الشريف اذا تعاقد علي عمل سيقوم بالإعلان عنه .

وكانت أخبار قد انتشرت خلال الساعات الماضية عن تعاون الفنان يوسف الشريف مع محمد سعد في عمل رمضان المقبل سيجنل اسم جنهش.

إنجي علاء تحتفل بعيد ميلاد يوسف الشريف:



احتفلت السيناريست إنجي علاء، بعيد ميلاد زوجها، الفنان يوسف الشريف، على طريقتها الخاصة، وشاركت متابعيها على موقع تويتر، صورا من الحفل.

وعلقت إنجي علاء على صور عيد ميلاد يوسف الشريف،: "كل سنة وأنت طيب وبخير وفي أحسن حال يا حبيبي.. ويا رب سنين جاية كلها سعادة وراحة بال وربنا يحفظك ويخليك لينا".

وبادلها الفنان يوسف الشريف، بنشر صور عيد ميلادها ومنشورها، وعلق عليها: "وأنت طيبة يا حبيبتي".



واحتفل الفنان يوسف الشريف، بعيد ميلاده الـ 43، وسط احتفاله بنجاحه وتكريمه عن مسلسل "كوفيد 25".

و نشر الفنان يوسف الشريف، تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يوجه فيه رسالة إلى زوجته المؤلفة إنجى علاء كما أهدى - فى لمسة طبية من جانبه - النجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز جائزته الأخيرة والتى تسلمها فى حفل الدير جيست عن مسلسله الأخير “كوفيد 25” حيث حصل على جائزة أفضل ممثل.

وقال يوسف الشريف : “أشكرها وهي سبب في حصولي على جائزة أحسن مسلسل مؤخرا ليها في الجايزة دي زيي بالظبط لأن هي اللي مألفة المسلسل كما اشكر المخرج أحمد نادر جلال وكرو وكاست العمل على مجهودهم في المسلسل واهدى الجائزة للراحلين النجمين سمير غانم ودلال عبدالعزيز”.