محمد إبراهيم يسجل الهدف الأول لـ سيراميكا كليوباترا امام البنك الأهلي

تقدم فريق سيراميكا كليوباترا علي منافسه البنك الأهلي بالهدف الأول ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز .

وسجل هدف التقدم لفريق سيراميكا كليوباترا محمد إبراهيم في الدقيقة 37 من عمر اللقاء

نسبة الاستحواذ علي الكرة لصالح فريق البنك الأهلي بـ 55 % مقابل 45 % سيراميكا كليوباترا .

سدد فريق سيراميكا كليوباترا ثلاث كرات علي مرمي المنافس مقابل 5 لصالح البنك الأهلي دون خطورة علي أي جانب .

تشكيل سيراميكا كليوباترا



حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: مصعب البطاط - خالد صبحي - سيف تقا - أحمد محسن.

خط الوسط: كوامي بونسو - بلال السعيداني - محمد حسن - محمد إبراهيم .

خط الهجوم :شادي حسين - باسم مرسي.

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الثامن في جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز برصيد 5 نقاط .

تشكيل البنك الأهلي

حراسة المرمي : محمود الزنفلي



الدفاع : محمد دبش - أحمد ياسين - إسحاق يعقوبو - اسامة ابراهيم



الوسط : محمد فتحي - أحمد سعيد - محمود سيد - محمد بسيوني - موسي دياوارا

الهجوم : فادي فريد