قبل الانتخابات.. مصطفى بكري: الشعب الليبي يعلم من معه ومن خانه.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الوضع فى الانتخابات الليبية بها تجاذبات كثيرة، مؤكدا أن المشير خليفة حفتر التزام بالقانون وقدم إعفاء مؤقت من قيادة القوات المسلحة الليبية لمدة 3 أشهر وعين نائبه للتفرغ للانتخابات .

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية “صدى البلد”، أن المشير خليفة حفتر أجرى لقاءات مع العديد من القبائل والرموز الانتخابية، واعلن عن رفضه لوجود الميليشيات والجماعات الإرهابية على الأراضي الليبية.

وتابع مصطفى بكري، أن المشير خليفة حفتر، سعى أن يكون هناك وحدة حقيقية على الأرض، إضافة إلى أن سيف الإسلام القذافي ترشح لخوض الإنتخابات .

وأشار مقدم برنامج “حقائق وأسرار” إلى أن المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي ترشح، إضافة إلى ترشح فتحي بشاغة وزير الداخلية السابق.

يعلم من معه

وأكد مقدم برنامج حقائق وأسرار، أن الشعب الليبي يعلم من معه ومن خانه والشعب مل من المشاكل والخيانات والتأمر ونهب الثروات .