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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حزمة من الخدمات بتخفيضات كبيرة للأعضاء

الخطيب : البرنامج الانتخابي للقائمة عهد مع أعضاء الجمعية العمومية للأهلي

الخطيب
الخطيب

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى و المرشح على نفس المنصب  في الانتخابات المقرر لها  يوم ٢٦ نوفمبر الجاري على ترسيخ مبدأ أن يكون البرنامج الانتخابي عهدا مع أعضاء الجمعية العمومية يتم علي أساسه الحساب في نهاية كل دورة انتخابية لمجلس إدارة النادي.


وتحدث الخطيب خلال ندوته الانتخابية مساء اليوم  في فرع مدينة نصر  مؤكداً أن برنامج القائمة وضعه أبناء الأهلي لخدمة النادي، و شعار قائمته في الانتخابات الماضية كان تاريخ مبادئ تطوير من منطلق قيم النادي  مشيرا إلي أنه تم اختيار  شعار الدورة المقبلة وهو "فريقنا واحد .. هدفنا واحد  بما يليق بعراقة أعضاء الأهلي.

 

وأكد أن هناك رؤية واستراتيجية لمقر النادي بالجزيرة باعتبار أنه المقر المركزي، و هناك خطط عديدة للتطوير والتحديث وتقديم أفضل الخدمات وعلاج كافة المشاكل من خلال حلول مبتكرة.
وكشف الخطيب عن أن هناك خطة لإنشاء اسانسير في مقر الجزيرة لخدمة كبار السن وإنشاء برج العاشرة مكان مدرج التتش وتطوير بوابة المعلمين وحديقة الأطفال والتواصل مع محافظة القاهرة لإيجاد جراج وكذلك انشاء ملاعب للبادل تنس.

 

وأشار إلى أن النادي تأثر فعلياً بتداعيات فيروس كورونا مما أدى إلى تعطيل العديد من المشاريع الإنشائية

 

وبالنسبة لفرع مدينة نصر اكد ان الفرع تغير بشكل جذري عما كان عليه الوضع منذ تسلم المهمة في ٢٠١٧ بعد أن نال اهتمام كبير في كافة الجوانب وتم عرض فيلم تسجيلي لعمليات الإنشاء في الفرع وصولاً إلى الشكل الحالي، وهو ما قوبل بعاصفة من الترحيب والتصفيق من الأعضاء.


وأشار إلى أنه يستهدف استكمال تطوير المبنى الاجتماعي وإنشاء اسانسير وسلم كهربائي في الجراج لكبار السن  وزيادة مساحة الجراج خاصة أن مسألة انشاء الجراج بالحفر تحت الأرض كان سيحتاج إلى ٣ سنوات، واستكمال انشاء مجمع الإسكواش وملاعب كرة خماسية بعد أن تم إنشاء الجراج على الملاعب السابقة وكذلك وجود مخطط لإنشاء صالة جمباز على أحدث ما يكون،  وجيم كبير وملاعب بادل تنس،مشدداً على أن هناك تصور لتلبية كافة متطلبات الأعضاء على أرض الواقع.

 

وانتقل الخطيب إلى الحديث عن فرع الشيخ زايد سيشهد العمل على انشاء المبنى الاجتماعي الجديد على مساحة ١٢٠٠ متر وإنشاء حمام سباحة جديد وجيم متطور ومسجد جديد و٤ ملاعب كرة خماسية وتطوير حديقة الأطفال وغرف تغيير الملابس وإنشاء مكان لركن سيارات الأعضاء وملاعب بادل تنس وافتتاح البوابات والأسوار للأكاديمية بحيث يتم عمل أبواب خاصة بغير الأعضاء.

 

وكشف عن وجود خطة  مع إطلاق حزمة من الخدمات بتخفيضات كبيرة للأعضاء ومنافذ مميزة وكذلك شهر عقاري في فرع زايد ودراسة زيادة ملاعب التنس وحديقة الأطفال ىأنه سيتم تركيب كاميرات مراقبة وإذاعة داخلية في كل الفروع.
 

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الأهلى فيروس كورونا النادي الأهلي الخطيب الانتخابات محمود الخطيب

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