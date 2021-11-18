أمتع أيام حياتي.. ماذا قالت إلهام شاهين وهالي صدقي عن صلاح السعدني

حلت الفنانة إلهام شاهين والفنانة هالة صدقي ضيفتين، على برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة أسبوعيا عبر قناة ON.

وتحدثت الفنانة إلهام شاهين عن تجربة العمل مع عمدة الدراما الفنان صلاح السعدني، قائلة: "من أمتع أيامي العمل مع صلاح السعدني في مسلسل ليالي الحليمة".

وأوضحت: "صلاح السعدني من أجمل وأنقي الشخصيات اللي شفتها في حياتي وأنا بعشقه الحقيقة، مردفة: "كنت مستمتعة بأدائه في مسلسل ليالي الحلمية".

ومن جانبها قالت الفنانة هالة صدقي، إن أكثر فنان شاركت معه في مسيرتها الفنية كان الفنان صلاح السعدني، معقبة: "صلاح ممثل كبير وأنا بموت فيه".