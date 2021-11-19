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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحذير من الأرصاد للمواطنين: سقوط غزير من الأمطار خلال هذه الأيام

صدى البلد

كشف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل قرار بعض المحافظات بتعليق الدراسة يومي السبت والأحد المقبلين نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وقال شاهين خلال مداخلة هاتفية  ببرنامج “مساء دي ام سي” المذاع على فضائية “دي ام سي"،:" هذا القرار هو إجراء احترازي للاستعداد لفرص سقوط أمطار وإتاحة الفرصة للتعامل مع الأمطار المتوقع سقوطها وهي من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بسحب رعدية وحبات من البرد.

و أوضح مدير مركز التحاليل و التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن اعتبارا من يوم  السبت سوف تنخفض درجات الحرارة من ٤ إلى ه درجات على كافة محافظات الجمهورية،مشيرا إلى الشعور بالبرد فى الساعات المتأخرة  من الليل بسبب وصول درجات الحرارة إلى ١٦ درجة مئوية.

و نصح المواطنين بعدم إرتداء ملابس صيفية بدءا من يوم السبت،و الالتزام بارتداء الملابس الخريفية التى تميل للشتوية.

و أكد، أن كمية سقوط الامطار تختلف من محافظة لأخرى، منوها إلى أن الامطار على السواحل سوف تصحبها سحب رعدية و سقوط لحبات الثلج.

سقوط امطار محمود شاهين الاحوال الجوية درجات الحرارة تعليق الدراسة

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