محافظ سوهاج: اختيار مراكز حياة كريمة تم على معايير علمية وليس بشكل عشوائي.. فيديو

قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إن مبادرة حياة كريمة أكبر مبادرة في تاريخ مصر، معقبا: "نعمل خاليا بتخطيط سليم بالتنسيق مع مختلف الجهات.



وأضاف الأنصاري"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "تم اختيار المراكز المستهدفة في مبادرة حياة كريمة بأسلوب علمي وفقا لمعلومات عن كل مركز".



وأشار: "تم اختيار 7 مراكز بالمحافظة وهي الأكثر احتياجا بناء على معايير علمية وليس بالشكل العشوائي".

وأشار: "دخول الصرف الصحي كان حلم لكل مواطن في الريف المصري"، متابعا: "الصرف الصحي يؤثر على المواطن المصري تأثير مباشر ويحسن الحياة والصحة العامة على المدى الطويل".