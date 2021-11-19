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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محافظ سوهاج: اختيار مراكز حياة كريمة تم على معايير علمية وليس بشكل عشوائي.. فيديو

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج

قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إن مبادرة حياة كريمة أكبر مبادرة في تاريخ مصر، معقبا: "نعمل خاليا بتخطيط سليم بالتنسيق مع مختلف الجهات.


وأضاف الأنصاري"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "تم اختيار المراكز المستهدفة في مبادرة حياة كريمة بأسلوب علمي وفقا لمعلومات عن كل مركز".


وأشار: "تم اختيار 7 مراكز بالمحافظة وهي الأكثر احتياجا بناء على معايير علمية وليس بالشكل العشوائي".

وأشار: "دخول الصرف الصحي كان حلم لكل مواطن في الريف المصري"، متابعا: "الصرف الصحي يؤثر على المواطن المصري تأثير مباشر ويحسن الحياة والصحة العامة على المدى الطويل".

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