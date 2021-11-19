خلال 48 ساعة.. 36 مليون مشاهدة لتريلر فيلم مارفل الجديد Spider-Man: No Way Home

حقق الفيديو الدعائي لفيلم مارفل الجديد Spider-Man: No Way Home حوالي 36 مليون مشاهدة بعد أقل من 48 ساعة على طرحه عبر موقع يوتيوب بعد طول انتظار، وقبل شهر من عرضه في السينمات العالمية.

فيلم سبايدر مان

نشرت شركة مارفل أول فيديو دعائي لفيلمها المرتقب Spider-Man: No Way Home الذي تنتظر أن يعوضها عن خسائر وخيبة أمل فيلمها الأخير Eternals.

من المقرر طرح فيلم سبايدر مان الجديد Spider-Man: No Way Home الذي يقوم ببطولته توم هولاند مع زيندايا وعدد كبير من الأبطال الخارقين يوم 17 ديسمبر المقبل، في موسم الكريسماس.

سيتم طرح فيلم Spider-Man: No Way Home في السينمات فقط ولن يذاع بالتوازي على المنصات الإلكترونية مثلما جرى الوضع مع العديد من أفلام مارفل وديزني خلال فترة ما بعد الجائحة وتوقف الصناعة.

يواجه بيتر باركر في فيلمه الجديد 2 من أبرز أعدائه وهما دكتور أوكتوباس وجرين جوبلن، وهما شخصيات واجههم بطل سلسلة أفلام سبايدر مان السابق توبي ماجواير.

يظهر في فيلم Spider-Man: No Way Home واحد من أبرز أبطال الأفينجرز وهو دكتور سترينج الذي يحاول حماية وإنقاذ العالم بمساعدة سبايدر مان ورفاقه.

أعلنت سينما أيماكس الشهيرة منذ يومين منع عرض فيلم مارفل الجديد Eternals في مصر، بعد حوالي أسبوع من تأجيله وإلغاء الحجوزات السابقة له في دور العرض المصرية.

ونشرت سينما أيماكس عبر حسابها على فيسبوك صورة لبوستر فيلم Eternals مصحوبا بإشارة الممنوع من العرض، لكنها كشفت عن عمل آخر لمارفل يطرح قريبا.

ستعرض سينما الأيماكس الشهيرة فيلم Spider-Man No Way Home قريبا عبر شاشاتها تعويضا للجمهور عن عدم عرض Eternals.

أفلام توم هولاند

طرحت شركة سوني للإنتاج الفني في أكتوبر الماضي، البرومو الدعائي الأول لفيلم المغامرات الجديد Uncharted الذي يقوم ببطولته توم هولاند ومارك والبيرج.

فيلم Uncharted المستوحى من لعبة فيديو شهيرة بنفس الاسم، تدور أحداثه حول ناثان دريك المغامر الذي يبحث عن كنز، ويواجه الكثير من المصاعب في سبيل تحقيق ذلك.

يتعقب مارك والبيرج وتوم هولاند الكنز الكبير الذي لم يعثر عليه مطلقا من قبل، ويكتشفان أدلة حول شقيق ناثان المفقود منذ فترة طويلة، وظهر في الفيديو الدعائي كيفية تكييف تفاصيل اللعبة في المشاهد السينمائية.

يلم Uncharted من إخراج الأمريكي روبن فليشر، ومن المقرر طرحه في السينمات فقط يوم 18 فبراير المقبل.

يشارك في بطولة Uncharted إلى جانب توم هولاند ومارك والبيرج كل من أنتونيو بانديراس، وتاتي جابرييل، صوفيا علي.