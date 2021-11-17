عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل شهر من طرحه.. أول تريلر لفيلم مارفل الجديد Spider-Man: No Way Home

بوستر فيلم سبايدر
بوستر فيلم سبايدر مان الجديد

نشرت شركة مارفل أول فيديو دعائي لفيلمها المرتقب Spider-Man: No Way Home الذي تنتظر أن يعوضها عن خسائر وخيبة أمل فيلمها الأخير Eternals. 

من المقرر طرح فيلم سبايدر مان الجديد Spider-Man: No Way Home الذي يقوم ببطولته توم هولاند مع زيندايا وعدد كبير من الأبطال الخارقين يوم 17 ديسمبر المقبل، في موسم الكريسماس. 

سيتم طرح فيلم Spider-Man: No Way Home  في السينمات فقط ولن يذاع بالتوازي على المنصات الإلكترونية مثلما جرى الوضع مع العديد من أفلام مارفل وديزني خلال فترة ما بعد الجائحة وتوقف الصناعة.

يواجه بيتر باركر في فيلمه الجديد 2 من أبرز أعدائه وهما دكتور أوكتوباس وجرين جوبلن، وهما شخصيات واجههم بطل سلسلة أفلام سبايدر مان السابق توبي ماجواير. 

يظهر في فيلم Spider-Man: No Way Home واحد من أبرز أبطال الأفينجرز وهو دكتور سترينج الذي يحاول حماية وإنقاذ العالم بمساعدة سبايدر مان ورفاقه. 

أعلنت سينما أيماكس الشهيرة منذ يومين منع عرض فيلم مارفل الجديد Eternals في مصر، بعد حوالي أسبوع من تأجيله وإلغاء الحجوزات السابقة له في دور العرض المصرية. 

ونشرت سينما أيماكس عبر حسابها على فيسبوك صورة لبوستر فيلم Eternals  مصحوبا بإشارة الممنوع من العرض، لكنها كشفت عن عمل آخر لمارفل يطرح قريبا.

ستعرض سينما الأيماكس الشهيرة فيلم Spider-Man No Way Home قريبا عبر شاشاتها تعويضا للجمهور عن عدم عرض Eternals.

أفلام توم هولاند 

طرحت شركة سوني للإنتاج الفني في أكتوبر الماضي، البرومو الدعائي الأول لفيلم المغامرات الجديد Uncharted الذي يقوم ببطولته توم هولاند ومارك والبيرج. 

فيلم Uncharted المستوحى من لعبة فيديو شهيرة بنفس الاسم، تدور أحداثه حول ناثان دريك المغامر الذي يبحث عن كنز، ويواجه الكثير من المصاعب في سبيل تحقيق ذلك. 

يتعقب مارك والبيرج وتوم هولاند الكنز الكبير الذي لم يعثر عليه مطلقا من قبل، ويكتشفان أدلة حول شقيق ناثان المفقود منذ فترة طويلة، وظهر في الفيديو الدعائي كيفية تكييف تفاصيل اللعبة في المشاهد السينمائية.

يلم Uncharted من إخراج الأمريكي روبن فليشر، ومن المقرر طرحه في السينمات فقط يوم 18 فبراير المقبل. 

يشارك في بطولة Uncharted إلى جانب توم هولاند ومارك والبيرج كل من أنتونيو بانديراس، وتاتي جابرييل، صوفيا علي.

مارفل أفلام مارفل سبايدر مان spider man توم هولاند

ترشيحاتنا

بدء الاستعلام الميداني على طلبات الحاجزين بإعلان "سكن لكل المصريين" 2 لوحدات التسليم الفوري

ميدو: حسام البدري السبب في ابتعاد مصر عن التصنيف الأول

وزير الأوقاف يكشف عن الطريقة الشرعية الصحيحة لتعظيم ثواب الصدقة

مش أزمة.. ميدو يعلق على وجود منتخب مصر في التصنيف الثاني

بحضور 5 وزراء .. لجنة تنمية الصادرات إلى أفريقيا تعقد اجتماعها الأول

اللهم في هذا الصباح .. 7 كلمات عن النبي تحصنك من كل شر 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العثور على تمثال فرعوني قديم يغير نظرة العالم للفراعنة ومصر

اغتصبها 4 مرات داخل حديقة خلال ساعتين.. حكاية فتاة العتبة والدمياطي.. نوستالجيا

قناة عبرية تكشف تفاصيل حدث محير وخطير لزورق عسكري إسرائيلي

بعد واقعة المرج.. تعرف على خطة وزارة النقل لإلغاء "سلالم الدائري" بالكامل

حالة الطقس اليوم الأربعاء.. أمطار غزيرة ورعدية على 8 محافظات | اعرفها

أبو الدهب: قفشة لا يصلح إلا لـ"الدورات الرمضانية".. والجابون كان الأفضل

تحرك برلماني لـ إدراج الـ«الشبو» بجدول المخدرات

لملاك العقارات.. تعويض نقدي بالقانون حال حدوث هذا الإجراء بالوحدة السكنية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش من الدين .. قصة الملابس السوداء في الحداد على الموتى |نوستالجيا

بعد ساعة أبو هشيمة.. إطلالات المشاهير بملايين الدولارات.. تعرف على أبرزهم

آثار مصرية في البر والبحر.. أسرار المدينة الغارقة بالإسكندرية

امرأة من زمن الحب .. سميرة أحمد في حوار خاص لـ صدى البلد: الجمهور وحشني واحتفاله بعيد ميلادى فاق توقعاتى.. عملي القادم فكرة ابنتي.. ومش أنا اللى ادخل مسلسل بـ 3 حلقات

فيديو

فيديو جراف| ضابط شرطة مزيف يستدرج ضحاياه في الجيزة .. ما القصة

فيديوجراف.. لا تخافوا ولكن احذروا.. طقس الشتاء قادم في الطريق

رابط POPCAT Click .. المصريون يتقدمون في الترتيب العالمي لفتح فم القطة

دفعني إلى الحائط وقبلني.. أقوال ضحايا شادي خلف.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ