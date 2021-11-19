عبد الظاهر السقا يشيد بـ مروان محسن عقب فوز فيوتشر إف سي أمام إيسترن كومباني

أكد عبد الظاهر السقا ، المدير الرياضي بنادي فيوتشر ، أن الفريق مازال في بداية مشواره في الموسم الحالي وعامل الوقت هو العقبة الوحيدة لتطوير الفريق.



وأشار السقا عبر برنامج الريمونتادا بقناة المحور إلى أن كل مباراة تزيد لاعبي الفريق خبرات وصلابة وتناغم في لقاءات الدوري.



وأوضح أن الصفقات الجديدة كان هدفها تدعيم الفريق بلاعبين في مستوى متقارب وإشعال المنافسة في جميع المراكز مؤكداً أن بدلاء الفريق لديهم أيضاً خبرات وقدرات رائعة.



وقال:" كريم نيدفيد من مكاسب المباراة أمام إيسترن كومباني ولعب في مركز الوسط المدافع بجانب تحوله إلى مركز الظهير الأيمن".



كما أشاد عبد الظاهر السقا ، بتألق مروان محسن مهاجم الفريق في مباراة إيسترن كومباني وتسجيله هدف في فوز فريقه.



وأكد السقا أن مروان محسن استعاد الثقة وسجل هدفين في 4 مباريات موضحاً أن إضاعة الفرص ليست أزمة لأنه سيسجل.



وأوضح أن مباراة إيسترن كومباني لم تكن سهلة في وجود مدرب جديد بخبرة علاء عبد العال.

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر على إيسترن كومباني بأربعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار مباريات الإسبوع الرابع من الدوري المصري.

الفوز رفع رصيد فيوتشر إلى النقطة 7 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن غزل المحلة صاحب المركز الثالث ـ المتبقي له مباراة الجولة الرابعة ـ ، فيما يتذيل إيسترن كومباني الترتيب بدون أي نقطة.

وفي الدقيقة 6 وصلت الكرة للاعب فيوتشر، عمر كمال عبد الواحد خارج منطقة جزاء إيسترن كومباني ليسددها صاروخية في المرمى.

وفي الدقيقة 15 استلم أحمد رفعت الكرة من يسار الملعب ليمررها بينية لزميله جوناثان الذي أعاد الكرة لزميله غنام محمد أمام منطقة جزاء إيسترن كومباني ليُسدد صاروخية معلنة الهدف الثاني لفيوتشر.

وأرسل جوناثان عرضية في الدقيقة 21 داخل منطقة جزاء إيسترن كومباني لتصل إلى مروان محسن الذي سددها في الشباك هدفًا ثالثًا لفيوتشر.

ويدخل فريق فيوتشر المباراة في المركز التاسع برصيد 4 نقاط بجدول ترتيب الدوريـ بينما يقبع فريق إيسترن كومباني في المركز 17 من الجدول.

ومرر صلاح عاشور لاعب إيسترن كومباني الكرة لزميله محمد حسن داخل منطقة جزاء فيوتشر ليُسددها في مرمى جنش كهدف أول لفريقه.

وكاد يُسجل أيمن الصفاقسي الهدف الرابع في الدقيقة 90+4 ولكن تصدى لكرته حارس مرمى إيسترن كومباني لتعود له الكرة ويمررها داخل منطقة الجزاء لزميله أحمد رفعت الذي سجل الهدف الرابع.