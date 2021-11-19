ياسر ريان: الأهلى احترم الزمالك للغاية بالقمة.. وأتمنى مواجهة المنتخب لـ نيجيريا

قال ياسر ريان نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن نتيجة مباراة القمة الأخيرة كانت مفاجأة كبيرة للجميع، موضحا أن الأهلى احترم الزمالك لدرجة كبيرة وكان يمكن خروج المباراة بنتيجة أكبر من التي انتهت عليها.



وأضاف ياسر ريان في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "بوكس تو بوكس"، على فضائية etc، مع الإعلامي محمد شبانة: "لم أتقبل تصريحات الحكم محمد عادل عن الاحتواء، رغم أدائه القوي في مباراة القمة، عملت مباراة مميزة لماذا لم تبتعد عن السوشيال ميديا ووسائل الإعلام".



وواصل نجم الأهلى السابق: "الدورى هذا الموسم جميل ومثير وقوي، ولا يمكن توقع نتائجه، وأندية الشركات أضافت للدورى قيمة كبيرة رغم تأثر الأندية الشعبية بظاهرة أندية الشركات".

ياسر ريان: اتمنى مواجهة نيجيريا في المباراة المؤهلة للمونديال

أكد ياسر ريان نجم الأهلي السابق، أن السنغال والجزائر من المنتخبات الأصعب في التصنيف الأول والتي يتمنى عدم مواجهة منتخب مصر لهم في المرحلة المؤهلة لكأس العالم.



وتابع ريان في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس مع الإعلامي محمد شبانة، على فضائية etc: "اتمنى مواجهة المنتخب المصري لمنتخب نيجيريا في المباراة المؤهلة لكأس العالم، لكن يجب الهدوء هذه الفترة واحترام جميع المنتخبات".

وأشار أن مواجهة فرق شمال افريقيا أصعب بسبب الجماهير والإعلام ومساندة التحكيم أحيانًا لذلك يجب مساندة منتخب مصر بقيادة كيروش خلال الفترة المقبلة وعدم الانتقاد في استبعاده لبعض اللاعبين.