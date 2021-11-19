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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

"العليا للتخصصات الطبية" تعقد أولى اجتماعات لجنة الحكماء

صدى البلد

عقدت اللجنة العليا للتخصصات الطبية، التابعة لوزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، الاجتماع الأول للجنة الحكماء، بعضوية رؤساء جميع الهيئات المتخصصة في التعليم الطبي المستمر على مستوى الجمهورية، وذلك لمناقشة تطوير الزمالة المصرية وسير العملية التدريبية، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني.

وأوضح الدكتور حسام حسني الأمين العام الزمالة المصرية أنه تم تشكيل لجنة الحكماء بقرار رقم 145 لسنة 2021 برئاسة الأمين العام للزمالة المصرية، وعضوية كل من أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، ورئيس القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، ورئيس هيئة التدريب الإلزامي، وأمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ورئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، ومدير الإدارة العامة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة، ورئيس الأكاديمية الطبية العسكرية وممثل عن قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية ، ونقيب الأطباء ، وعمداء كليات الطب بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأضاف الدكتور حسام حسني، أن الاجتماع يهدف إلى مشاركة كافة الجهات المعنية بالتعليم الطبي المستمر في تطوير العملية التدريبية، والتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية المتخصصة في تقديم الخدمات الطبية، والمشاركة في العملية التدريبية من خلال إتاحة المراكز التدريبية بالمستشفيات الجامعية والجهات المتخصصة.

وأشار الدكتور حسام حسني، إلى أن إنشاء الزمالة المصرية منذ عام 1998 كان بهدف النهوض بمستوى الفرق الطبية في مختلف التخصصات ورفع كفاءتهم وتأهيلهم، حيث وصل عدد المتدربين بالزمالة المصرية حاليا إلى 15721 متدرب وعدد الخريجين إلى 13692 خريج، كما بلغ عدد المتدربين الوافدين إلى 1310 متدربين، تخرج منهم 1152 متدربا، مضيفا أنه تم اعتماد 63 تخصص طبي مختلف بالمراكز التدريبية على مستوى الجمهورية وفقا لمعايير الجودة العالمية .

وأضاف الدكتور حسام حسني، أن مشروع تطوير الزمالة يشمل عدة محاور أهمها زيادة السعة التدريبية، ووضع معايير اختيار المدربين والتعاقد مع مدربين من أساتذة الجامعات والاستشاريين وإلحاقهم بالبرنامج التدريبي  T2T بالتعاون مع كلية طب جامعة هارفارد، لافتا إلى أن عدد المدربين الحاليين بلغ 7898 مدرب.

ولفت إلى أن عدد المجالس العلمية المعنية بوضع البرامج التدريبية والمناهج وخطط التدريب  تبلغ 65 مجلسا علميا، مشيرا إلى أن هذه المجالس تضم حوالي 7000 من الأساتذة والاستشاريين في التخصصات الطبية المختلفة، كما تم إنشاء لجان فرعية بالمحافظات لتفعيل اللامركزية بالزمالة المصرية ومتابعة العملية التدريبية.

وأكد الدكتور حسام حسني، إتاحة منصة التعليم الالكتروني lMS لتوفير المحاضرات النظرية ومساعدة المتدربين على تسجيل أنشطتهم المختلفة، إلى جانب المساهمة في الاطلاع المستمر على أحدث التدريبات والمجالس العلمية، مضيفا أن المحتوى يتم تقييمه وتطويره بصفة مستمرة، كما تم إتاحة محتوى منصة Incision Academy التي تعد إحدى المنصات العالمية الرائدة في التعليم الطبي.

ونوه إلى التعاون مع منصة Elsevier  التي تحتوي على العديد من المواد العلمية والكتب العالمية في مختلف التخصصات، مضيفا أن الزمالة المصرية تسعى للحصول على الاعتماد المؤسسي من قبل المنظمة العالمية للتعليم الطبي؛ لإثراء العملية التدريبية.

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