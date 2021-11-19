حادث يعيد جدولة زيارة الأمير تشارلز في مصر| تفاصيل

أعاد الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا جدولة نشاطه في مصر بعد حادث تحطم مقاتلة من طراز إف-35بي في البحر المتوسط.

وألغى الأمير تشارلز زيارة كانت مقررة إلى حاملة الطائرات كوين إليزابيث، بعد أن تحطمت المقاتلة التابعة لأكبر حاملة طائرات بريطانية في البحر المتوسط يوم الأربعاء، إلا أن الطيار قفز منها وعاد بسلام إلى السفينة.

وكان من المقرر أن يتفقد الأمير تشارلز الذي يقوم بزيارة لمصر حاليا، حاملة الطائرات التي تقع قبالة ساحل مدينة الإسكندرية وقال متحدث إن زيارته للسفينة ألغيت لأسباب تشغيلية.

والطائرة إف-35بي التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن قادرة على تنفيذ مهام جو-سطح وعمليات للحرب الإلكترونية ومهام جوية وجمع معلومات استخباراتية في وقت واحد، وفقا لسلاح الجو البريطاني ويمكن أن تعمل دون أن يتم اكتشافها في أجواء معادية بفضل تكنولوجيا سرية.

ووصل أمير ويلز وزوجته كاميلا إلى القاهرة قادما من الأردن، أمس الخميس والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان في استقبالهما قبل أن يتوجها إلى الجامع الأزهر، الذي يعود تاريخه إلى ألف عام.

ورحلة الأمير تشارلز وزوجته للشرق الأوسط هي أول جولة خارجية يقوم بها أعضاء بارزون من العائلة المالكة البريطانية منذ تفشي جائحة كوفيد-19.