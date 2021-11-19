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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب حدث عالمي.. مفاجأة مدوية بشأن تراجع آرسنال عن تجديد عقد النني

محمد النني لاعب فريق
محمد النني لاعب فريق آرسنال

كشف علاء نظمي وكيل أعمال محمد النني لاعب وسط فريق مفاجأة مدوية، بشأن اقتراب رحيل الدولي المصري، من مغادرة آرسنال، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

كانت صحيفة ذا صن البريطانية، أكدت خلال الساعات الماضية، أن نادي آرسنال قرر فسخ عقد محمد النني، ليرحل اللاعب  خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

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وأوضح وكيل النني في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، أن خبر فسخ عقد النني مع آرسنال غير صحيح تماما، لكن اللاعب قريب بالفعل من مغادرة آرسنال، في ظل عدم تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

 

وأوضح نظمي، أن آرسنال بدأ مفاضاوته لتجديد محمد النني في شهر مارس الماضي، وبالفعل كان اللاعب قريبا من التجديد في شهر مايو، لكن وقع حدث عالمي في هذا الوقت، وأبدى النني رأيه فيه، لتخبرنا إدارة آرسنال بعدها بتجميد المفاوضات، بدون أي سبب".

ونفى نظمي وجود أي مفاوضات من جانب الأهلي، للتعاقد مع محمد النني.

 

ماذا فعل النني في شهر شهر مايو الماضي؟

يذكر أن محمد النني قد كتب عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي “ في شهر مايو الماضي”: “قلبي وروحي ودعمي لك يا فلسطين”.

 

مما أغضب مسؤول يهودي يُدعى تل عوفر، عضو منظمة يهودية بريطانية، حيث تحدث مع آرسنال حول ما كتبه النني، بشأن القضية الفلسطينية، لطرده من النادي، كما تواصل أيضًا مع رعاة الجانرز، من أجل الحديث معهم عن هذا الأمر.

 

وحرص موقع صدى البلد  “ في هذا الوقت”على التواصل مع آرسنال عبر الإيميل للحديث عن هذه الأزمة، حيث أكد النادي الإنجليزي في رده على أن النني من حقه التعبير عن رأيه.. ولكن سيتم مناقشة الأمر معه حول تبعاته.

 

وقال آرسنال: “كما هو طبيعة الحال مع جميع لاعبي آرسنال.. يحق للاعبينا التعبير عن آرائهم عبر حسابتهم الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي”.

 

وأضاف: “مع ذلك، نتحدث مع النني بشأن هذا الأمر حتى يفهم تأثير منشوره الواسع”.

وأتم: “نحن كـ نادٍ، ملتزمون بمواجهة جميع أشكال التمييز والقضاء عليها، ومواصلة الحاجة إلى المساواة والتنوع في جميع مجالات الحياة”.

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