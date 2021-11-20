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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء المعجزة للحمل والرزق .. أدعية قرآنية لتأخر الإنجاب

دعاء الحمل و تثبيت
دعاء الحمل و تثبيت الجنين

دعاء المعجزة للحمل ، يعتبر الحمل والإنجاب هو حلم كل امرأة ورجل ، فحينما يتأخر رزق الله بالحمل للزوجين، يبدأ كل منهما القلق، وسرعان ما يستحضرا اليقين بالله، ويتوجها إلى الله بترديد دعاء المعجزة للحمل عسى أن يرزقهم الله الحمل والإنجاب.

 

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دعاء تأخر الحمل والإنجاب .. مستجاب ومجرب

 

دعاء المعجزة للحمل

ورد عن دعاء المعجزة للحمل ، في القرآن الكريم آيات قرآنية تكشف فضل الدعاء إلى الله بالرزق والحمل والإنجاب ، ومن ذلك قوله تعالى «وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا».

وقوله تعالى « وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ..».

وقوله تعالى "رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ"

وقوله تعالى “وَزَكَرِيَّا إِذْ نادى رَبَّهُ رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْداً وَأَنْتَ خَيْرُ الْوارِثِينَ”.

دعاء للحمل والرزق

 

الدعاء من أعظم الأسباب لصلاح الأبناء وهدايتهم، وعندما يكون الولد صالحا، فإنه ينفع والديه في حياتهما وبعد مماتهما، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم «إِذَا مَاتَ الإنْسَانُ انْقَطَعَ عنْه عَمَلُهُ إِلَّا مِن ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِن صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو له».

دعاء تثبيت الجنين

 

1- «اللهم أعيذ ما في رحمي بكلماتك التّامة، ومن كلّ شيطان وهامّة، ومن كلّ عين لامّة، اللهم أسألك أن تحفظه وتجعله معافى كامل الخلقة، اللهم حسّن خَلقه وخُلقه، وسهّل حمله ومخرجه، واجعله قرّة عين لي ولوالده، واجعله من عبادك الصّالحين».

2- «اللهم إنّى أستودعك جنيني الذي في رحمي، فردّه ليّ عند مولده مردًّا سالمًا معافى من كلّ شرّ، وكلّ مرض، وكلّ أذى، اللهم إنّي أسالك أن تجعله مسلمًا مؤمنًا، وأن تجعله من الدّعاة الصّادقين المخلصين، وأن ترزقه الشّهادة بعد طول عمر وحسن عمل».

3- «اللهم اجعله قرّة عين لي ولوالده ولأخوته وللمسلمين، اللهم إنّي أعيذه بك وذريّته من الشيطان الرجيم، اللهم سهّل حمله، وسهّل ولادته، ويسّر سبيله، أنت الذي خلقته، وأنت الذي أنشأته، وسويّته، أبرأ إليك من حولي ومن قوتي، لا إله إلا أنت، اللهم احفظه من بين يديه، ومن خلفه، وعن يمينه، وعن شماله، واجعل التوحيد فى قلبه، وأعنّي على تربيته يا أرحم الرّاحمين».


دعاء تثبيت الحمل من القرآن


1 - (إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ)

2 - (رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ).(رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ)

3 - (وَإِنّي خِفتُ المَوالِيَ مِن وَرائي وَكانَتِ امرَأَتي عاقِرًا فَهَب لي مِن لَدُنكَ وَلِيًّا*يَرِثُني وَيَرِثُ مِن آلِ يَعقوبَ وَاجعَلهُ رَبِّ رَضِيًّا)

4 - (يا يَحيى خُذِ الكِتابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيناهُ الحُكمَ صَبِيًّا*وَحَنانًا مِن لَدُنّا وَزَكاةً وَكانَ تَقِيًّا*وَبَرًّا بِوالِدَيهِ وَلَم يَكُن جَبّارًا عَصِيًّا)

5 - (قالَ إِنّي عَبدُ اللَّـهِ آتانِيَ الكِتابَ وَجَعَلَني نَبِيًّا*وَجَعَلَني مُبارَكًا أَينَ ما كُنتُ وَأَوصاني بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ ما دُمتُ حَيًّا*وَبَرًّا بِوالِدَتي وَلَم يَجعَلني جَبّارًا شَقِيًّا*وَالسَّلامُ عَلَيَّ يَومَ وُلِدتُ وَيَومَ أَموتُ وَيَومَ أُبعَثُ حَيًّا).


دعاء مجرب لجمال الجنين


«اللهم أنبته نباتًا حسنًا، واجعله قرّة عين لوالديه واحفظه، وبارك لنا فيه، واجعله من أهل الصلاح والتقوى، اللهم إنّي عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض فيّ حكمك، عدل فيّ قضاؤك، أسالك بكلّ اسم هو لك، سمّيت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلب طفلي، ونور صدره، وجلاء حزنه، وذهاب همّه».

«اللهم إني أستودعك جنيني الذي في رحمي فرده لي عند مولده مردًا سالمًا، معافى من كل شر وكل مرض وكل أذى، اللهم رده لي فى أحسن حال من غير زياده أو نقصان، واجعل له جمال سيدنا يوسف –عليه السلام- وأخلاق سيدنا محمد- صلى الله عليه وسلم-؛ فإنه لا تضيع ودائعك ولا خاب ولا ندم من استودعك». 
 

دعاء المعجزة للحمل دعاء للحمل والرزق دعاء تثبيت الجنين دعاء تثبيت الحمل من القرآن دعاء مجرب لجمال الجنين

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