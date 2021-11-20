برلماني: مشروع الـ1.5 مليون فدان بداية ثورة على الصحراء لتنميتها

ثمن النائب، عبد الفتاح يحيي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مجهودات القيادة السياسية، وسعيها لجعل مصر مركزا إقليميا عالميا على كافة الأصعدة، مؤكدا أن الرئيس السيسي نجح فى تحويل التحديات التي واجهت الدولة لسنوات طويلة، إلى فرص تنموية عملاقة لبناء “ الجمهورية الجديدة ”.

وعن مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان ، أكد “ يحيي” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” أنه جاء تعويضا للتقلص الذي شهدته الأرض الزراعية نتيجة التعدي عليها، لافتا إلى أنه اعتبر بداية ثورة على الصحراء لتحويلها إلي أراضٍ خضراء على أيدي الشباب المصري الواعد، إيمانا وإقرارا بأن الزراعة عصب الاقتصاد المصري، واهتمامه بها يؤكد حرص الدولة علي الفلاح المصرى والنهوض بقطاع الزراعة.

وتوجه عضو مجلس النواب بجزيل التحية والشكر للقيادة السياسية على ما حققته من إنجازات تنموية وعملاقة، استطاعت أن تحقق نقلة نوعية للدولة فى شتى المجالات.