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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صناعة محلية.. ابتكار مكنسة لتنظيف الشوارع بالجيزة ..شاهد

مكنسة لكنس الشوارع
مكنسة لكنس الشوارع

تمكنت هيئة النظافة والتجميل بمحافظة الجيزة من خلال ورش الصناعات من ابتكار مكنسه لكنس الشوارع بالمجهودات الذاتية وبمكونات متوافره ، وذلك في ضوء تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الذاتيه.

تم تجربة المكنسة علي ارض الواقع بشارع السودان كتجربه اولية للبت في مدي قدرتها علي إنجاز العمل ولتلافي اي ملاحظات قد تظهر .
وتتكون المكنسه من :
الأجزاء الميكانيكية وحركة التشغيل للمكنسة المُبتكرة والمُصنعة بورش الصناعات بجراج بين السرايات (( عامود الإدارة الرئيسي ،، وصلة مفصلية ،، عامود كردان ،، كورنة ،، تروس فرقية لتخفيض السرعة ،، عامود مناول ،، ترس ناقل الحركه ،، جنزير ناقل الحركة ،، ترس ناقل الحركه لفرشاة الكنس ،، الفرشاة ،، صندوق الفرشاة )) وتخضع المكنسه في الفنرة الحالية للتجارب لضمان اسهامها في العمل .

هيئة النظافة والتجميل محافظة الجيزة ورش الصناعات مكنسه لكنس الشوارع كنس الشوارع شارع السودان

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