دارين حداد: بحس إن كلبتي زي بنتي.. وجمالي خدمني كتير | فيديو

قالت الفنانة دارين حداد، إن كلابي هم حياتي، مؤكدة أن الكلبة فندي، عايشة معايا، وهي وقتى كله، ولازم أهتم بيها، وهي بتديني جو حلو، هي روح في الآخر بحس إنها بنتي.

وأضافت دارين حداد خلال لقاء لها لبرنامج "سبوت لايت"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامية "شيرين سليمان"، “أنا عاشقة للكلاب ولما بشوف كلاب في الشارع بديلهم أكل".

وتابعت دارين حداد: جمالي خدمني كتير وعمره ما ظلمني، وبشكر ربنا عليه وهي حاجة ربنا خلقنا بيها، لازم نحمد ربنا عليها.

أحلى الحاجات اللي عملتها في حياتي

وأشارت دارين حداد إلى أن فيلم الفيل الازرق ممتع، ومن احلى الحاجات الى عملتها في حياتي