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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أثرها في التطور الاقتصادي والاجتماعي.. تفاصيل الندوة الثانية لعمارة مساجد السعودية

ندوة عمارة المساجد
ندوة عمارة المساجد

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز دراسات الحضارة الإسلامية بقطاع البحث الأكاديمي بالتعاون مع جائزة عبد اللطيف الفَوزان لعمارة المساجد بالمملكة العربية السعودية الندوة الدولية الثانية لعمارة المساجد بعنوان «عمارة المساجد، وأثرها في التطور الاقتصادي والاجتماعي».

 

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ويصاحب الندوة إقامة معرض بالمكتبة للمشاريع المُقِّدمة لجائزة عبد اللطيف الفَوزان لعمارة المساجد، يومي الاثنين والثلاثاء، 24 و25 يناير 2022، من الساعة 10.00 صباحًا إلى 6.00 مساءً
بمكتبة الإسكندرية، المدخل الرئيسي، قاعة الأوديتوريوم.

 

ويدعو المنظمون الراغبين في المشاركة في الندوة إلى تقديم مُلخَّص لموضوع بحثي جديد لم يسبق تقديمه أو نشره من قبلُ، وفقًا للمحاور الآتية: 


1- الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لعمارة المساجد قديمًا وحديثًا.
2- أسس تصميم المساجد الحديثة ودور الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.
3- إحياء التراث المعماري والعمراني ودوره الريادي في التنمية الاقتصادية.
4- إحياء الدور التنويري للمساجد في المجتمعات المعاصرة.
5- عمارة المساجد وأثرها الحضاري على المجتمعات المعاصرة.
6- تخطيط المساجد الحديثة في الغرب الأوروبي.

 

علما بأن الموعد النهائي لإرسال الملخصات البحثية في موضوعات جديدة ومبتكرة هو يوم السبت، الموافق 20 نوفمبر 2021، على ألا يزيد الملخص البحثي على 500 كلمة.

 

ويمكن كتابته باللغة العربية أو الإنجليزية، مع إرفاق السيرة الذاتية؛ بحيث لا تزيد على 250 كلمة. وسيَنشر المنظمون عقب انتهاء الندوة الأوراق البحثية التي شاركت ضمن كُتَيِّب يحتوي على   الأبحاث بعد تحكيمها علميًّا.

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