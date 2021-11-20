نسمة محجوب: والدي كان سابق عصره وورثت الهدوء منه وأقنعته بالمشاركة في ستار أكاديمى بالنقاش والحوار

في حوارها مع عمرو الليثى..

حلت الفنانة نسمة محجوب مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس عبر فضائية الحياة جاءت أبرز تصريحاتها كالتالى .

كان حريصا على الموضوع ده.. نسمة محجوب: ورثت عن والدى هذه الصفات

قالت نسمة محجوب ، إن والدها المخرج علاء محجوب يتسم بهدوء الطباع وقام بتوريثها حب الأشياء والشغف بالفن بالإضافة إلى الإصرار والاندماج فى عمله بصورة كبيرة .



وأوضحت نسمة محجوب، خلال استضافتها مع الاعلامى عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس والمذاع عبر فضائية الحياة ، أنه على الرغم من سفر والدها المتواصل إلا أنه كان يحرص على الاهتمام بشئونها فى كافة مراحلها المختلفة ، موضحة انها كانت تستشيره دائما فى كافة أمورها .

ولفتت نسمة محجوب، إلى أن الشغل الشاغل لوالدها كان نجاحها وتفوقهم الدراسى وكان يشجعها على دخولها عالم الفن خاصة انها تعلقت منذ طفولتها بالغناء حتى دخولها فى فرقة سليم وهى فى سن 10سنوات معقبة " أول مرة والدى سمع صوتى قالى انا اتخضيت ان صوتى بالشكل ده وكان بيشجعنى دايما ونمى موهبتى",

نسمة محجوب تكشف سبب رفض والدها اشتراكها فى ستار أكاديمى

كشفت نسمة محجوب أن والدها عارض فى البداية فكرة انضمامها لبرنامج المسابقات الغنائية " ستار أكاديمى وفاجئها بجملة " ايه ده لا مش هتشتركى " .



وأضافت نسمة محجوب ، خلال استضافتها مع الاعلامى عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس والمذاع عبر فضائية الحياة ، أن بعد رفض والدها الاشتراك فى برنامج ستار أكاديمى لجأت للمناقشة معه والتوصل لحل خاصة وبعد ذلك وافق على الأمر خاصة بعدما شعر بحماسها الشديد .



ولفتت نسمة محجوب ، إلى أنها تعلقت بفكرة ستار أكادمى منذ انطلاقه معقبة " الموضوع خطفنى " مشيرة إلى انها نجحت فى النهاية باقناع والدها بالأمر والذى كان قلق كثيرا عليها وكان يحرص على متابعة كافة خطواتها بالمسابقة .

كان سابق عصره .. نسمة محجوب تمدح والدها لهذا السبب



قالت نسمة محجوب ، إن والدها تميز بتطور فكره دائما ورؤيته الإخراجيه فى كافة أعماله الدرامية وكانت تسبق عصره خاصة فى فى فيلم الرقص مع الشيطان والتى كانت قصته تدور فى اطار الخيال العلمى .



وأضافت نسمة محجوب ، خلال استضافتها مع الاعلامى عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس والمذاع عبر فضائية الحياة ، أن والدها لديه رؤية اخراجية مميزة طيلة الوقت وحتى الآن عند رؤية الأعمال الفنية .



ولفتت نسمة محجوب ، إلى أنها تعلقت بفكرة ستار أكادمى منذ انطلاقه معقبة " الموضوع خطفنى " مشيرة إلى انها نجحت فى النهاية باقناع والدها بالأمر والذى حرص على متابعة كافة خطواتها بالمسابقة خاصة ان علاقةصداقة وطيدة تربطنى بوالدى .



يذكر أن مهرجان" هي الفنون" المقام بمركز التحرير الثقافي بالجامعة الامريكية استضاف مؤخرا الفنانة نسمة محجوب في ثاني ايام فعالياته لتنهي الحفل.



مهرجان she arts يضم فنانات موهبات وكانت سعيدة منذ ترشيحها لان المهرجان يبرز النساء و دورهن المميز في الفنون فهي خطوة عظيمة خاصة فى العالم العربي لهذا السبب تشجعت لتكون جزء من هذا المهرجان .