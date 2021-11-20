عاجل
مفتي الجمهورية: التنوع البشري أمرٌ حتمي ومقصد إلهي .. الإكراه على العقائد مرفوض شرعًا.. الاختلاف ليس شرًّا ما دام يبتعد عن التعارض المضر بالأمة محافظ جنوب سيناء يلتقي سفير ناميبيا للترويج للمقاصد السياحية ودعم التعاون والعلاقات العراق.. تعاون جديد بين مصطفى العبد الله وحيدر كيتارا في "نسيان بالنسيان" اقتصاد الإمارات| تحفيز الاستثمارات الصناعية عبر "برنامج القيمة الوطنية المضافة" انقذنا من العشوائيات وساعد الشباب.. مواطنون يُهنئون الرئيس السيسي بمناسبة عيد ميلاده..فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في حوارها مع عمرو الليثى..

نسمة محجوب: والدي كان سابق عصره وورثت الهدوء منه وأقنعته بالمشاركة في ستار أكاديمى بالنقاش والحوار

نسمة محجوب
نسمة محجوب

حلت الفنانة نسمة محجوب مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس عبر فضائية الحياة جاءت أبرز تصريحاتها كالتالى .

 

كان حريصا على الموضوع ده.. نسمة محجوب: ورثت عن والدى هذه الصفات

 

قالت نسمة محجوب ، إن والدها المخرج علاء محجوب يتسم بهدوء الطباع وقام بتوريثها حب الأشياء والشغف بالفن بالإضافة إلى الإصرار والاندماج فى عمله بصورة كبيرة .


وأوضحت نسمة محجوب، خلال استضافتها مع الاعلامى عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس والمذاع عبر فضائية الحياة ، أنه على الرغم من سفر  والدها المتواصل إلا أنه كان يحرص على الاهتمام بشئونها فى كافة مراحلها المختلفة ، موضحة انها كانت تستشيره دائما فى كافة أمورها .

 

ولفتت نسمة محجوب، إلى أن الشغل الشاغل لوالدها كان نجاحها وتفوقهم الدراسى وكان يشجعها على دخولها عالم الفن خاصة انها تعلقت منذ طفولتها بالغناء حتى دخولها فى فرقة سليم وهى فى سن 10سنوات معقبة " أول مرة والدى سمع صوتى قالى انا اتخضيت ان صوتى بالشكل ده وكان بيشجعنى دايما ونمى موهبتى",

 

نسمة محجوب تكشف سبب رفض والدها اشتراكها فى ستار أكاديمى

كشفت نسمة محجوب أن والدها عارض فى البداية فكرة انضمامها لبرنامج المسابقات الغنائية  " ستار أكاديمى وفاجئها بجملة  " ايه ده لا مش هتشتركى "  .


وأضافت نسمة محجوب ، خلال استضافتها مع الاعلامى عمرو  الليثى ببرنامج واحد من الناس والمذاع عبر فضائية الحياة ، أن بعد رفض والدها الاشتراك فى برنامج ستار أكاديمى لجأت للمناقشة معه والتوصل لحل خاصة وبعد ذلك وافق على الأمر خاصة بعدما شعر بحماسها الشديد .


ولفتت نسمة محجوب ، إلى أنها تعلقت بفكرة ستار أكادمى منذ انطلاقه معقبة " الموضوع خطفنى " مشيرة إلى انها نجحت فى النهاية باقناع والدها بالأمر والذى كان قلق كثيرا عليها وكان  يحرص على متابعة كافة خطواتها بالمسابقة .

كان سابق عصره .. نسمة محجوب تمدح والدها لهذا السبب


قالت نسمة محجوب ، إن والدها تميز بتطور فكره دائما ورؤيته الإخراجيه فى كافة أعماله الدرامية وكانت تسبق عصره خاصة فى فى فيلم الرقص مع الشيطان والتى كانت قصته تدور فى اطار الخيال العلمى .


وأضافت نسمة محجوب ، خلال استضافتها مع الاعلامى عمرو  الليثى ببرنامج واحد من الناس والمذاع عبر فضائية الحياة ،  أن والدها لديه رؤية اخراجية مميزة طيلة الوقت وحتى الآن عند رؤية الأعمال الفنية .


ولفتت نسمة محجوب ، إلى أنها تعلقت بفكرة ستار أكادمى منذ انطلاقه معقبة " الموضوع خطفنى " مشيرة إلى انها نجحت فى النهاية باقناع والدها بالأمر والذى حرص على متابعة كافة خطواتها بالمسابقة خاصة ان علاقةصداقة وطيدة تربطنى بوالدى  .


يذكر أن مهرجان" هي الفنون" المقام بمركز التحرير الثقافي بالجامعة الامريكية استضاف مؤخرا الفنانة نسمة محجوب في ثاني ايام فعالياته لتنهي الحفل.


مهرجان she arts  يضم فنانات موهبات وكانت سعيدة منذ ترشيحها لان المهرجان يبرز النساء و دورهن المميز في الفنون فهي خطوة عظيمة خاصة فى العالم العربي لهذا السبب تشجعت لتكون جزء من هذا المهرجان .

نسمة محجوب الخيال العلمي عمرو الليثي واحد من الناس الغناء

ترشيحاتنا

بعد تخطي المقاولون.. محمد بركات: الأهلي لما بيتصدر الدوري مش بينزل

الطبيب الشخصي لبايدن يكشف تطورات حالته الصحية

كلام خارج ومرفوض.. حلمي بكر: أغاني المهرجانات تفسد الذوق العام

عضو الإسماعيلي بعد الخسارة أمام الزمالك: مباراة صعبة وصادفنا سوء توفيق

بسبب خطبة فتاة.. مهتز نفسيا يعتدى على شخص بـ "كتر" بالفيوم

شاهد.. امرأة تحمل رجلًا على ظهرها لإنقاذه من السيول|فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق بعد قليل.. فيديو

الطقس السيئ يبدأ ظهر السبت|تعطيل الدراسة بالمحافظات الشمالية وهذا موقف القاهرة والجيزة

رجعت البيت لقيته مع أمي.. شاب يمزق جسد عامل في أوسيم

هاني شاكر يهاجم حسن شاكوش وعمر كمال: "حسبي الله ونعم الوكيل فيكم"

تحذير جديد عن حالة الطقس من الأرصاد.. ونصيحة للمواطنين للتعامل مع حدته

وزير التعليم يكشف حقيقة تخفيف منهج رابعة ابتدائي

لم نحضر الفرح.. شقيق بيج رامي يؤكد صحة زواج بطل مستر أولمبيا

المصل واللقاح تحسم الجدل بشأن منع ذوى الأمراض المناعية من لقاح كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على أنغام أغنية أعدها خصيصاً.. رقص خالد عليش وزوجته فى حفل زفافهما

10 صور من حفل زفاف خالد عليش والإعلامية ميرهان عمرو

من السبرتاية للماكينة .. مراحل تطور صناعة فنجان القهوة | نوستالجيا

كامالا هاريس.. حكاية امرأة تولت رئاسة أمريكا ساعة وربع .. ماذا فعلت ؟

فيديو

فيديو جراف.. وزير التعليم : خبر موتي شائعة.. والوزارة تستعد لمواجهة الطقس السئ

فيديو جراف.. 350 مليون مستخدم.. حجب لعبة فورتنايت Fortnite

هاني شاكر في مرمى النقد.. ساويرس وآخرون هاجموه وهؤلاء تحدوه

حرب باردة قبل انتخابات الزمالك .. هل يعود مرتضى منصور ومجلسه للنادي

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ