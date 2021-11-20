لو من مواليد اليوم.. اعرف نصيحة الأبراج لك

يزال القمر يتنقل في برج الحوت لغاية منتصف النهار لتتبدل الأجواء الفلكية مع انتقال القمر إلى برج الحمل حاملا معه أجواء أكثر من رائعة لكل من مواليد الحمل الأسد والقوس

تكشف خبيرة الأبراج ماغي فرح نصيحة الأبراج لمواليد اليوم من برج العقرب





بانتظار مولود اليوم انطلاقة عام مميز ومهم جدا لتحضير بعض الملفات والاستعداد لبعض الانجازات تكون افكارك واضحة واستعداداتك كبيرة فتقدم على بعض الدراسات المالية وتحسم الامور العالقة لمصلحتك فتطوي صفحة ويكون بانتظارك مسائل مهمة بحيث يساعدك ويعطيك الدعم ويسهل وييسر الامور تعرف تجارب مهنية مميزة وقد يستجد ما يجعلك تعيد دراسة حساباتك وتفاوض بذكاء بعض العقود والمشاريع المهمة.

مواليد اليوم السبت 20 تشرين الثاني من برج العقرب



مولود اليوم من برج العقرب يتمتع بقدرة كبيرة على الحب، التضحية، العطاء، الصدق الصراحة، الإخلاص، الخيانة، حب السيطرة والتملك الغيرة والشكوك. يعيش حياته وكانها معركة وعليه ان يكسبها مهما كانت الدواعي والأسباب. حبه علاقة غير عادية تتميز بمنطق خاص قد لا يفهمه كثيرون يرى كل شيء في حياته بنظرة تختلف عن نظرة الاخرين يحلل ويدقق بسرعة فائقة.. باختصار حياته مزيج من الإثارة والغموض.