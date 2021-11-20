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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لو من مواليد اليوم.. اعرف نصيحة الأبراج لك

الأبراج
الأبراج

يزال القمر يتنقل في برج الحوت لغاية منتصف النهار لتتبدل الأجواء الفلكية مع انتقال القمر إلى برج الحمل حاملا معه أجواء أكثر من رائعة لكل من مواليد الحمل الأسد والقوس

تكشف خبيرة الأبراج ماغي فرح نصيحة الأبراج لمواليد اليوم من برج العقرب 

 

بانتظار مولود اليوم انطلاقة عام مميز ومهم جدا لتحضير بعض الملفات والاستعداد لبعض الانجازات تكون افكارك واضحة واستعداداتك كبيرة فتقدم على بعض الدراسات المالية وتحسم الامور العالقة لمصلحتك فتطوي صفحة ويكون بانتظارك مسائل مهمة بحيث يساعدك ويعطيك الدعم ويسهل وييسر الامور تعرف تجارب مهنية مميزة وقد يستجد ما يجعلك تعيد دراسة حساباتك وتفاوض بذكاء بعض العقود والمشاريع المهمة.

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 17- 11- 2021 اكتشف ما يخبئه برجك

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 15 -11 -2021 اكتشف ما يخبئه برجك

مواليد اليوم السبت 20 تشرين الثاني من برج العقرب


مولود اليوم من برج العقرب يتمتع بقدرة كبيرة على الحب، التضحية، العطاء، الصدق الصراحة، الإخلاص، الخيانة، حب السيطرة والتملك الغيرة والشكوك. يعيش حياته وكانها معركة وعليه ان يكسبها مهما كانت الدواعي والأسباب. حبه علاقة غير عادية تتميز بمنطق خاص قد لا يفهمه كثيرون يرى كل شيء في حياته بنظرة تختلف عن نظرة الاخرين يحلل ويدقق بسرعة فائقة.. باختصار حياته مزيج من الإثارة والغموض.

حظك اليوم توقعات توقعات الأبراج وحظك العقرب برج العقرب

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