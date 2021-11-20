رسميا.. ناصر الشاذلي رئيسا للنادي الأوليمبى وماجدة الهلباوي نائبا

فاز ناصر الشاذلي بمنصب رئيس مجلس إدارة النادي الأوليمبى بعدما حصل على 6706 صوتا فى إنتخابات النادي الأوليمبي التى جرت أمس الجمعة.

كما فازت بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة النادى الأوليمبي الدكتورة ماجدة الهلباوي بعد حصولها على 4600 صوتا.

أمين الصندوق والأعضاء

وحصد مقعد أمين صندوق النادي الأوليمبي حسن مفيد شعلان بعدما حصل على 6225 صوتا، وفاز بمقاعد العضوية فوق السن كل من وائل إيريرا، وحصل على 5607 أصوات، عاصم زغلول بـ5453 صوتا، إيهاب الكأس بـ4826، أحمد سعيد قطب بـ4130 صوتا، هشام حمدى وحصل على 3748 صوتا.

وفاز بمقعد العضوية تحت السن أحمد أبو زهرة وحصل على 6122 صوتا، ومحمد عصام أبو يوسف 3630 صوتا.

جدير بالذكر أن نتائج الانتخابات في أندية الإسكندرية، شهدت رحيل فرج عامر من نادي سموحة بعد استمراره لمدة 23 عاما في منصب رئيس النادي، كما فاز سمير عبد الحميد برئاسة نادي أصحاب الجياد، على حساب سيد سمرة الذي قاد النادي في آخر 8 سنوات.