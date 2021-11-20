أبرزها ليفربول وآرسنال.. مواعيد مباريات اليوم السبت 20 - 11 - 2021

تقام اليوم السبت 20 - 11 - 2021 العديد من المباريات البارزة فى مختلف دوريات العالم يأتي فى مقدمتها مواجهة نادى ليفربول أمام نظيره فريق آرسنال فى إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

وجاءت مواعيد مختلف المباريات فى دوريات العالم على النحو التالي :

الدورى الإنجليزى

ليستر سيتي VS تشيلسي فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا

أستون فيلا VS برايتون فى تمام الساعة الخامسة مساء

نيوكاسل يونايتد VS برينتفورد فى تمام الساعة الخامسة مساء

نوريتش سيتي VS ساوثهامتون فى تمام الساعة الخامسة مساء

واتفورد VS مانشستر يونايتد فى تمام الساعة الخامسة مساء

وولفرهامبتون VS وست هام يونايتد فى تمام الساعة الخامسة مساء

بيرنلي VS كريستال بالاس فى تمام الساعة الخامسة مساء

ليفربول VS آرسنال فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء

الدوري الإسباني



سيلتا فيجو VS فياريال فى تمام الساعة الثالثة عصرا

إشبيلية VS ديبورتيفو ألافيس فى تمام الساعة الخامسة والربع مساء

أتلتيكو مدريد VS أوساسونا فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء

برشلونة VS إسبانيول فى تمام الساعة العاشرة مساء

الدوري الإيطالي

أتلانتا VS سبيزيا فى تمام الساعة الرابعة عصرا

لاتسيو VS يوفنتوس فى تمام الساعة السابعة مساء

فيورنتينا VS ميلان فى تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء

الدوري الألماني

أرمينيا بيليفيلد VS فولفسبورج فى تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا

هوفنهايم VS لايبزيج فى تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا

بوروسيا مونشنجلادباخ VS جرويتر فورت فى تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا

باير ليفركوزن VS بوخوم فى تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا

بوروسيا دورتموند VS شتوتجارت فى تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا

يونيون برلين VS هيرتا برلين فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء

الدوري الفرنسي



باريس سان جيرمان VS نانت فى تمام الساعة السادسة مساء

رين VS مونبلييه فى تمام الساعة العاشرة مساء

الدوري السعودي



الطائي VS الفتح فى تمام الساعة الثانية والربع ظهرا على أن تذاع عبر قناة الرياضية السعودية

ضمك VS الفيحاء فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا على قناة الرياضية السعودية 2

الفيصلي VS الشباب فى تمام الساعة الخامسة إلا ربع مساء على قناة الرياضية السعودية

النصر VS الرائد فى تمام الساعة السابعة إلا ربع مساء على قناة الرياضية السعودية