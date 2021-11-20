عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبرزها ليفربول وآرسنال.. مواعيد مباريات اليوم السبت 20 - 11 - 2021

محمد صلاح
محمد صلاح

تقام اليوم السبت 20 - 11 - 2021 العديد من المباريات البارزة فى مختلف دوريات العالم يأتي فى مقدمتها مواجهة نادى ليفربول أمام نظيره فريق آرسنال فى إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

 

وجاءت مواعيد مختلف المباريات فى دوريات العالم على النحو التالي :

 

الدورى الإنجليزى

 

ليستر سيتي VS تشيلسي فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا

 

أستون فيلا VS برايتون فى تمام الساعة الخامسة مساء

 

نيوكاسل يونايتد VS برينتفورد فى تمام الساعة الخامسة مساء

 

نوريتش سيتي VS ساوثهامتون فى تمام الساعة الخامسة مساء

 

واتفورد VS مانشستر يونايتد فى تمام الساعة الخامسة مساء

 

وولفرهامبتون VS وست هام يونايتد فى تمام الساعة الخامسة مساء

 

بيرنلي VS كريستال بالاس فى تمام الساعة الخامسة مساء

 

ليفربول VS آرسنال فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء

 

الدوري الإسباني 


سيلتا فيجو VS فياريال فى تمام الساعة الثالثة عصرا

 

إشبيلية VS ديبورتيفو ألافيس فى تمام الساعة الخامسة والربع مساء

 

أتلتيكو مدريد VS أوساسونا فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء

 

برشلونة VS إسبانيول فى تمام الساعة العاشرة مساء

 

الدوري الإيطالي 

 

أتلانتا VS سبيزيا فى تمام الساعة الرابعة عصرا

 

لاتسيو VS يوفنتوس فى تمام الساعة السابعة مساء

 

فيورنتينا VS ميلان فى تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء

 

الدوري الألماني 

 

أرمينيا بيليفيلد VS فولفسبورج فى تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا

 

هوفنهايم VS لايبزيج فى تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا

 

بوروسيا مونشنجلادباخ VS جرويتر فورت فى تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا

 

باير ليفركوزن VS بوخوم فى تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا

 

بوروسيا دورتموند VS شتوتجارت فى تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا

 

يونيون برلين VS هيرتا برلين فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء

 

الدوري الفرنسي 


باريس سان جيرمان VS نانت فى تمام الساعة السادسة مساء

 

رين VS مونبلييه فى تمام الساعة العاشرة مساء

 

الدوري السعودي


الطائي VS الفتح فى تمام الساعة الثانية والربع ظهرا على أن تذاع عبر قناة الرياضية السعودية

 

ضمك VS الفيحاء فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا على قناة الرياضية السعودية 2

 

الفيصلي VS الشباب فى تمام الساعة الخامسة إلا ربع مساء على قناة الرياضية السعودية

 

النصر VS الرائد فى تمام الساعة السابعة إلا ربع مساء على قناة الرياضية السعودية

ليفربول أرسنال الدوري الإنجليزي تشيلسي أستون فيلا مانشستر يونايتد برشلونة أتلتيكو مدريد اشبيلية سيلتا فيجو يوفنتوس باير ليفركوزن باريس سان جيرمان

موضوعات متعلقة

طفل لـ محمد صلاح: هتروح فين بعد ليفربول؟.. رد مفاجئ من الفرعون

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 19 - 11 - 2021 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

نشرة المنوعات.. محتال يخدع مليونيرة.. امرأة تعتدي على سائق تاكسي وسط الطريق.. وإنقاذ 10 عالقين في مياة السيول

تعطيل الدراسة في 7 محافظات بسبب الأمطار .. اليوم

في لقطة إنسانية ..أكرم توفيق يهدي تيشرت الأهلي لمشجع من ذوي الاحتياجات

سقوط أمطار مصاحبة لرياح بالبحيرة|شاهد

أمطار ورعد.. هيئة الأرصاد الجوية تنصح المواطنين بارتداء الملابس الشتوية

الصحة تعلن خطوات تعديل بيانات التسجيل لتلقي لقاح كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق بعد قليل.. فيديو

الطقس السيئ يبدأ ظهر السبت|تعطيل الدراسة بالمحافظات الشمالية وهذا موقف القاهرة والجيزة

رجعت البيت لقيته مع أمي.. شاب يمزق جسد عامل في أوسيم

هاني شاكر يهاجم حسن شاكوش وعمر كمال: "حسبي الله ونعم الوكيل فيكم"

بسرعة جنونية.. سيارة نقل تحطم ملاكي وربع نقل أعلى الدائري باتجاه المعادي

خناقة شوارع داخل فرع فودافون.. والشركة: جاري التحقيق في الواقعة.. فيديو

خصم 6 نقاط وهبوط للدرجة الثانية.. أمين صندوق الزمالك: الأمور أصبحت صعبة للغاية

تحذير جديد عن حالة الطقس من الأرصاد.. ونصيحة للمواطنين للتعامل مع حدته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أشهر طويلة من الصراع مع الفيروس.. كورونا يقتل طبيبًا قويا|صور

براءة اختراع كاذبة.. محتال يخدع مليونيرة ويسرق منها ملايين الجنيهات

لكمات وركلات عنيفة.. شاهد امرأة تعتدي على سائق تاكسي لسبب غريب |فيديو

فى ذكرى ميلاد برلنتي عبد الحميد.. درة قدمت شخصيتها وتزوجت الرجل الثاني بعد عبد الناصر

فيديو

فيديو جراف.. وزير التعليم : خبر موتي شائعة.. والوزارة تستعد لمواجهة الطقس السئ

فيديو جراف.. 350 مليون مستخدم.. حجب لعبة فورتنايت Fortnite

هاني شاكر في مرمى النقد.. ساويرس وآخرون هاجموه وهؤلاء تحدوه

حرب باردة قبل انتخابات الزمالك .. هل يعود مرتضى منصور ومجلسه للنادي

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ