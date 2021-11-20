طقس اليوم.. سحب رعدية محملة بالأمطار وحبات البرد تسقط على 9 محافظات

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا الأقمار الصناعية وخرائط توزيعات حول طقس اليوم، تشير إلى وجود السحب الرعدية على طول السواحل الشمالية وشمال الدلتا على 9 مناطق بالمحافظات.

مناطق الأمطار

وأشارت هيئة الأرصاد، من خلال صور الأقمار الصناعية، حول طقس اليوم، إلى تكون السحب فوق مناطق (السلوم - مطروح العلمين - سيدى عبد الرحمن - الإسكندرية دمياط- بورسعيد البحيرة - كفر الشيخ )، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة أحيانا، يصاحب ذلك أيضا نشاط للرياح قد تتساقط حبات البرد على بعض المناطق.

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد، حول طقس اليوم، فإنه متوقع أن تتقدم السحب الرعدية لتؤثر على مناطق من الوجه البحرى والدلتا وشمال سيناء بأمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا.

طقس اليوم

وتشهد الأحوال الجوية، خلال طقس اليوم، السبت، استمرار موجة الأمطار الغزيرة على عدة مناطق بالبلاد، بعد سقوطها على مناطق بالإسكندرية، حيث تستمر غزيرة إلى رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري قد تكون مصحوبة بحبات البرد ونشاط الرياح على فترات متقطعة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم، يشهد أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري وشرق البلاد على فترات متقطعة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس اليوم، يشهد أيضا أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وعن حالة طقس اليوم، يكون لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون الطقس مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال طقس اليوم، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى والصغرى 15.

السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 16.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 18.

شمال الصعيد 24 للعظمى و 14 للصغرى.

جنوب الصعيد 26 للعظمى والصغرى 16.