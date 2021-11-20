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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لبنان.. ميريام فارس تثير الجدل بسعر إطلالاتها

ميريام فارس
ميريام فارس

حرصت الفنانة اللبنانية ميريام فارس على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

 

تفاصيل إطلالة ميريام فارس 

 

تألقت ميريام فارس في الصور بإطلالة كلاسك أنيقة، حيث ارتدت بنطلون و  بليزر أنيق باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات من دار الأزياء العالمية  Alexandre vauthier، وقد بلغ سعره 1039 دولار أمريكي بعد الخصم.

 

ونسقت ميريام فارس مع إطلالتها توب شفاف من ماركة Gucci بلغ سعره 3600 ريال سعودي، وأنتعلت حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود مما منحها إطلالة متكاملة.

 

ولم تبالغ ميريام فارس في ارتداء المجوهرات و الإكسسوارات الملفتة، ولكنها تزينت ببعض القطع البسيطة التي زادت من جاذبيتها و أناقتها و نالت إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

 

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ميريام فارس على خصلات شعرها الكيرلي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الالوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.

يذكر أن آخر، أعمال مريام فارس، أغنية "قومي" باللهجة الخليجية، وطرحتها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحقق الكليب نجاحا كبيرا.


وطرحت ميريام فارس، في يونيو الماضي فيلم وثائقي بعنوان "غدارة يا دنيا" الذي تستعرض فيه قصة تحضير ألبومها الأخير، والأزمات التي مرت بها أثناء حمل طفلها الثاني ديف وسط انتشار جائحة كورونا، ومعاناة أسرتها مع الحجر الصحي.

 

وظهر ابن ميريام فارس الأكبر " داني " معها في الفيلم، الذي تحدثت فيه عن الأمومة والفرصة التي منحها لها الحجر الصحي العام الماضي، الذي فرضته انتشار جائحة كورونا، وكيفية تأثيره على علاقتها بطفليها.

 

وعادت ميريام فارس إلى إحياء الحفلات المباشرة مرة أخرى بعد طرح ألبومها الجديد وفيلمها مع نتفليكس، وقلة حدة الجائحة والخوف من انتشار فيروس كورونا.

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