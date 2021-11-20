اكلة سعودية .. طريقة عمل كبسة الدجاج

كبسة الدجاج من الأطباق المشهورة و المعروفة في المطبخ السعودي، ولكن على الرغم من ذلك أصبحت متوفرة في الوطن العربي بشكل كبير، فتعتبر كبسة الدجاج من الأكلات الشهية و اللذيذة التي يحرص العديد على تناولها نظرا لمذاقها الذي لا يقاوم.

قدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا طريقة عمل كبسة الدجاج في المنزل بأسهل الخطوات.

مقادير كبسة الدجاج



1 كيلو جرام صدور الدجاج

2 أرز

3 سمنة

2 حبة بصل متوسط الحجم مفروم

5 فص ثوم

1 ملعقة كبيرة زنجبيل طازج مفروم

2 كوب ماء

1 كوب لبن رايب

3 ملعقة كبيرة بهارات الكبسة

2 مرقة دجاج

3 طماطم متوسطة الحجم، مقشرة ومقطعة مكعبات

5 فص حبهان

5 عيدان قرنفل

5 فلفل أسود

ملح حسب الذوق

7 أرز

نصف ملعقة صغيره زعفران منقوع بـ 1/4 كوب ماء الورد



طريقة تحضير كبسة الدجاج



- في حلة على النار، سخنى ملعقتين من السمن ثم اضيفى البصل ويقلى حتى يصبح ذهبي اللون

-قطعى صدور الدجاج إلى مكعبات متوسطة الحجم وتقلى قليلاً ثم ترفع جانباً

- ضيفى الثوم والزنجبيل، الماء واللبن الزبادي، البهارات، مكعبات المرق ومكعبات الطماطم وتترك تغلي مع التحريك، تغطّى وتترك على نارٍ خفيفةٍ مع التحريك من وقت لمدة 20 دقيقة

- ارفعى الخليط من النار ويهرس جيدا، ثم ضعية مرة ثانية في الحلة وهنا ضيفى قطع الدجاج المقلية واتركى الخليط على نار هادئة لمدة ساعة أو حتى النضوج

- في حلة على النار، ضعى الأرز مع البهارات والملح في الماء ويطهى لمدة 10- 8 دقائق أو إلى أن يصبح الأرز مطهواً بشكل كامل، وصفية

- في حلة كبيرة على النار، ضعى ملعقة من السمن وضيفى إليها نصف كمية الأرز المطبوخ وفوقه خليط الدجاج ثم الكمية المتبقية من الأرز

- رشى مزيج الزعفران وماء الورد على وجه الأرز

- غطى الحلة واتركية على نار هادئة لمدة 25 دقيقة