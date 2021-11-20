اكلة سعودية .. طريقة عمل كبسة الدجاج

كبسة الدجاج من الأطباق المشهورة و المعروفة في المطبخ السعودي، ولكن على الرغم من ذلك أصبحت متوفرة في الوطن العربي بشكل كبير، فتعتبر كبسة الدجاج من الأكلات الشهية و اللذيذة التي يحرص العديد على تناولها نظرا لمذاقها الذي لا يقاوم.
قدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا طريقة عمل كبسة الدجاج في المنزل بأسهل الخطوات.
مقادير كبسة الدجاج
1 كيلو جرام صدور الدجاج
2 أرز
3 سمنة
2 حبة بصل متوسط الحجم مفروم
5 فص ثوم
1 ملعقة كبيرة زنجبيل طازج مفروم
2 كوب ماء
1 كوب لبن رايب
3 ملعقة كبيرة بهارات الكبسة
2 مرقة دجاج
3 طماطم متوسطة الحجم، مقشرة ومقطعة مكعبات
5 فص حبهان
5 عيدان قرنفل
5 فلفل أسود
ملح حسب الذوق
7 أرز
نصف ملعقة صغيره زعفران منقوع بـ 1/4 كوب ماء الورد
طريقة تحضير كبسة الدجاج
- في حلة على النار، سخنى ملعقتين من السمن ثم اضيفى البصل ويقلى حتى يصبح ذهبي اللون
-قطعى صدور الدجاج إلى مكعبات متوسطة الحجم وتقلى قليلاً ثم ترفع جانباً
- ضيفى الثوم والزنجبيل، الماء واللبن الزبادي، البهارات، مكعبات المرق ومكعبات الطماطم وتترك تغلي مع التحريك، تغطّى وتترك على نارٍ خفيفةٍ مع التحريك من وقت لمدة 20 دقيقة
- ارفعى الخليط من النار ويهرس جيدا، ثم ضعية مرة ثانية في الحلة وهنا ضيفى قطع الدجاج المقلية واتركى الخليط على نار هادئة لمدة ساعة أو حتى النضوج
- في حلة على النار، ضعى الأرز مع البهارات والملح في الماء ويطهى لمدة 10- 8 دقائق أو إلى أن يصبح الأرز مطهواً بشكل كامل، وصفية
- في حلة كبيرة على النار، ضعى ملعقة من السمن وضيفى إليها نصف كمية الأرز المطبوخ وفوقه خليط الدجاج ثم الكمية المتبقية من الأرز
- رشى مزيج الزعفران وماء الورد على وجه الأرز
- غطى الحلة واتركية على نار هادئة لمدة 25 دقيقة