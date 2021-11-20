أخدوا فرصتهم| الملحن محمد ضياء يكشف كواليس منع مطربي المهرجانات من الغناء

كتب الملحن محمد ضياء ، منشورًا له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، علق من خلاله على قرار منع عدد من مطربي المهرجانات من الغناء، كاشفا كواليس خضوع هؤلاء للاختبار بصفته عضوًا في لجنه القيد بنقابة المهن الموسيقية.

وقال محمد ضياء: «الحقيقة اأنا ماعنديش كلام يتقال أو رد على الناس اللى مش فاهمة حاجة، وبتتكلم في موضوع وقف أغاني المهرجانات والكلام اللي بيتقال ده ، بجد حاجة تضحك، الناس بتتكلم على نوعيه الأغاني وسايبين المهم اللي هو إن الأصوات دي لا تصلح للغناء ولا حتى الآداء، وهو ده من أهم أدوار النقابة بأن الصوت يعتمد أو لا يصلح للاعتماد، وأنا كنت من ضمن لجنة القيد في اختبارات النقابة وهاني شنودة، وسامي الحفناوي من خارج مجلس إدارة النقابة ».

وأضاف محمد ضياء: «وحاولنا كثيرا بكافة الطرق أثناء الاختبار نعطي أكثر من فرصة لهؤلاء الأصوات وعلى رأسهم حمو بيكا، ولكن للآسف كل المحاولات باءت بالفشل، يعني الناس دي اخذت فرصتها بجد ، واعتقد أن هاني شاكر ورد النقابة قال كل حاجة ممكن تتقال».



واختتم محمد ضياء: «ملحوظة : طارق الشناوي بيقول إن في صحفيين بيمارسوا مهنة الصحافة وهم مش أعضاء نقابة وبيكتبوا من خلا السوشيال ميديا .. طيب ما هو في مطربين مهرجانات برضه بيغنوا على السوشيال ميديا ، وهم مش أعضاء وفي النهاية لايصح غير الصحيح».



منع مطربي المهرجانات من الغناء

وكشفت نقابة الموسيقيين عن الأسماء الممنوعة من الغناء، وأكدوا في بيان للنقابة أنه يمنع كل من ليس عضوا في النقابة وغير مصرح له بالعمل لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة ولإجتياز الإختبارات.

وجاءت الأسماء كالتالي

حمو بيكا

حسن شاكوش

كزبرة وحنجرة

مصطفي زكريا الشهير بمسلم

أبو ليلة

أحمد قاسم الشهير بـ فيلو

أحمد موزة

حمو طيخة

ريشا كوستا وسمارة

شواحة

ولاد سليم

العصابة

الزعيم

علاء فيفتى

فرقة الكعب العالى

مجدى شطة

وزة

شكل

عمرو حاحا.