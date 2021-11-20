طالبات مسابقة «هى تقود» يستعرضن منتجاتهن خلال حفل شباب القادة

استعرضت طالبات مسابقة “هى تقود” التى تطلقها مؤسسة "شباب القادة"، منتجاتهن خلال حفل المسابقة النهائية لبرنامج "هي تقود" للسنة الثانية على التوالي، بمقر وزارة التربية والتعليم.

وتنوعت المنتجات ما بين مجال الأعمال اليدوية والفنية ومجال الأزياء والموضة ومجال الابتكارات.

وأكدت الطالبات أن مؤسسة "شباب القادة" دعمت مواهبهن بشكل كبير، وقدمت لهن أفكارا لتطوير مهاراتهن وأفكارهن وتحويلها إلى مصادر دخل ثابتة عن طريق تدريبات حديثة مصممة لتنمية مهاراتهن الشخصية والعملية، وتكوين حلقة وصل بين الطالبات والقطاعين الخاص والحكومي، والإعلام، لتبني ودعم وتسليط الضوء على مشروعاتهن.

وتطلق مؤسسة شباب القادة، اليوم السبت، المسابقة النهائية لبرنامج “هي تقود”، للسنة الثانية على التوالي، وذلك في وزارة التربية والتعليم.

يأتي ذلك بحضورالدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والنائبة سها السعيد، عضوة مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

كما يحضر وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة.

جدير بالذكر أن برنامج "هي تقود" يعد الأول من نوعه في مصر، حيث يدعم طالبات التعليم الفني من خلال تطوير مهاراتهن وأفكارهن وتحويلها إلى مصادر دخل ثابتة، وذلك عن طريق تدريبات حديثة مصممة لتنمية مهاراتهن الشخصية والعملية، وتكوين حلقة وصل بين الطالبات والقطاعين الخاص والحكومي، والإعلام، لتبني ودعم وتسليط الضوء على مشروعاتهن.

وبعد أن لقي البرنامج نجاحا كبيرا في العام الماضي، حيث شاركت 50 طالبة وتحولت أفكار الفرق إلى مشروعات على أرض الواقع، وشاركن في معارض وفعاليات مختلفة، أكمل البرنامج دورته الثانية مع زيادة ضعف عدد المشاركات من 4 مدارس فنية في القاهرة والإسماعلية، حيث توسع برنامج "هي تقود" في بحثه عن رائدات أعمال المستقبل، وتواجد بمدرسة في محافظة الإسماعيلية .

وتم اختيار 100 طالبة من أصل 500 متقدمين من مدارس فنية مختلفة بمجمل 27 مشروعا من أصل 150 مشروعا مقدمة، تنقسم إلي 3 مجالات هي: الأعمال اليدوية والفنية - الأزياء والموضة - الابتكارات.

وبعد أن انتهت الطالبات من رحلة تنمية مكثفة لتنمية مهاراتهن من خلال تدريبات على أعلى مستوى، وتنمية مشروعاتهن بمساعدة من خبراء ريادة الأعمال والمجالات المختلفة، ستطلق المؤسسة الحفل الختامي لهذه الدورة من البرنامج.

وستضم الفعاليات: التحكيم النهائي للمشروعات، وجلسة حوارية مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي، وأخيرا حفل إعلان وتكريم الفرق الفائزة وتوزيع الجوائز التي تصل قيمتها هذا العام إلى 100 ألف جنيه.

ويستمر دعم مؤسسة شباب القادة والشركات الراعية لطالبات البرنامج بعد الحفل الختامي، وذلك من خلال تقديم الدعم والنصائح وترشيح مشروعاتهن للفرص المناسبة ومتابعة تطورها.

جدير بالذكر أن مؤسسة شباب القادة، هي مؤسسة أهلية غير حكومية وغير هادفة للربح، تعمل على البحـث عن قادة من الشبـاب لتنمية مهاراتهم والعمل على إيجاد حلول لتنمية المجتمع وخلـق أجيـال جديـدة قادرة علـى القيـادة المجتمعية والسياسية والإدارية من خلال تأهيل هذه الكوادر من الشباب على القيـادة في مجالات مختلفة لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة بجمهورية مصر العربي، من خلال تنمية قدراتهم العلمية والنظرية باستخدام أحدث وسائل وأدوات التقييم والتنمية المعتمدة دوليا تعمل المؤسسة من خلال ثلاث برامج رئيسية، وهي:

1- برنامج القادة لدعم طلاب الجامعات المصرية أصحاب المهارات القيادية.

2- منصة الأنشطة الطلابية لدعم الأنشطة الطلابية وأنشطتهم التي تساهم في تحقيق التنمية المجتمعية.

3- برنامج هي تقود؛ لدعم طالبات مدارس التعليم الفني.