5 ميزات ثورية ومطورة من واتساب لـ أندرويد وآيفون.. قريبا

قدم تطبيق واتساب WhatsApp، المملوك لشركة فيسبوك (ميتا الآن)، خلال العام الجاري مجموعة من الميزات الجديدة هذا العام، ووفقا لأحدث التقارير من المقرر أن يضيف تطبيق المراسلة الأشهر المزيد من الميزات لكل من مستخدميه على هواتف أندرويد وآيفون قريبا.

وحسبما ذكر موقع "news18"، يختبر واتساب العديد من الميزات الجديدة في الوقت الحالي، من خلال الإصدار التجريبي من التطبيق على الأجهزة الذكية التي تعمل بنظامي التشغيل أندرويد و iOS، من بينها خيار لإيقاف التسجيلات الصوتية مؤقتا واستئنافها، وخيارات خصوصية مخصصة جديدة.

ووفقا لمتتبع مزايا واتساب WaBetaInfo، ستكون الميزات الجديدة متاحة حاليًا لمستخدمي إصدار "بيتا" من التطبيق، وقد تظهر لمستخدمي الإصدار المستقر بشكل أوسع في مرحلة لاحقة، وفيما يلي قائمة بالميزات التي قد تظهر لأول مرة على تطبيق واتساب في المستقبل القريب.



1. ميزة مشاركة الصور عالية الدقة:

يبدو أن شركة واتساب تعمل على تنفيذ متطلبات مستخدميها، من بينها خيارات أفضل لمشاركة الصور، حيث تقلل خيار مشاركة الصور الحالية من جودة الصورة التي تتم مشاركتها، ولكن مع طرح ميزة WhatsApp HD Photos، سيتمكن المستخدمون قريبا من مشاركة الصور بجودتها الأصلية.



2. المزيد من ميزات الخصوصية المحسنة:

يوفر واتساب أيضًا خيارًا جديدًا للخصوصية، سيسمح للمستخدمين بتحديد جهة الاتصال التي لا يمكنها رؤية صورة الملف الشخصي الخاصة بهم، باستخدام خيار "My Contact except"، والذي يمنح مستخدمي تطبيق الدردشة المزيد من أدوات التحكم بالخصوصية، ومن المحتمل أن تضيف الشركة هذا الخيار أيضًا لميزات آخر ظهور Last Seen و وخيار حول.



3. حساب تجاري غير معروف:

طرح واتساب خيارا جديدا لإصدار الأعمال الخاص بهم، يسمى حساب تجاري غير معروف Unknown Business Accounts، والذي سيتيح للمستخدمين معرفة متى يتصل بهم حساب تجاري غير معروف، بينما كان هذا الخيار موجودا في السابق على التطبيق، فقد تم إضافة تغيير جديد للميزة لتقديم تجربة أفضل ومعرفة مالك الحساب الذي تراسله، سيكون الخيار متاحًا فقط لمستخدمي هواتف أندرويد في الوقت الحالي.

4. ميزة لوقف واستئناف الرسائل الصوتية:

ستمنح ميزات واتساب القادمة للمستخدمين أيضا خيارا جديدا، لإيقاف تسجيل رسائلهم الصوتية مؤقتا واستئنافه لاحقا، وستكون هذه الميزة مفيدة للمستخدمين الذين يتعرضون لمواقف قد لا يتمكنوا فيها من استكمال تسجيل الرسالة الصوتية.

5. ميزة حذف الرسائل جديدة:

يعمل واتساب على تغيير المهلة الزمنية لحذف الرسائل بالتطبيق، حيث تتطلع الشركة إلى تمديد المهلة الزمنية لخيار "الحذف للجميع"، حيث من المقرر أن يبقي خيار الحذف الجديد مفتوح إلى أجل غير مسمى دون حد زمني لذلك.