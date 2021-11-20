عاجل
مفتي الجمهورية: التنوع البشري أمرٌ حتمي ومقصد إلهي .. الإكراه على العقائد مرفوض شرعًا.. الاختلاف ليس شرًّا ما دام يبتعد عن التعارض المضر بالأمة محافظ جنوب سيناء يلتقي سفير ناميبيا للترويج للمقاصد السياحية ودعم التعاون والعلاقات العراق.. تعاون جديد بين مصطفى العبد الله وحيدر كيتارا في "نسيان بالنسيان" اقتصاد الإمارات| تحفيز الاستثمارات الصناعية عبر "برنامج القيمة الوطنية المضافة" انقذنا من العشوائيات وساعد الشباب.. مواطنون يُهنئون الرئيس السيسي بمناسبة عيد ميلاده..فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تحديث واتساب يجلب ميزة استثنائية لمستخدميه على أندرويد

واتساب
واتساب

طرح تطبيق التراسل الفورى واتساب WhatsApp، تحديثا تجريبيا يجلب اختصارا جديدا، والذي يقدم ميزة استثنائية لجميع مستخدميه على هواتف أندرويد.

وبحسب ما ذكره موقع "timesofindia"، يصل التحديث الجديد إلى الإصدار التجريبي رقم 2.21.24.6 من واتساب على جوجل بلاي، والذي يضيف لمستخدمي التطبيق على أندرويد اختصارا جديدا يمكنهم من خلاله إجراء مكالمة فيديو بسرعة في أثناء عرض تحديثات الحالة التي تشاركها أي جهة اتصال على المنصة.

 

تقدم مميزات إضافية.. أفضل 5 تطبيقات مساعدة لتحسين تجربتك على واتساب

حتى ولو كنت محظورًا.. خدعة عبقرية تتيح لك حذف رسائلك القديمة في واتساب

 

واتساب يقدم اختصارا جديدا لبدء مكالمة الفيديو أثناء مشاهدة حالة جهة الاتصال
 

وذكر موقع "WABetaInfo"، المتخصص في رصد مزايا واتساب الجديدة، أنه سيتعين على المستخدمين للوصول إلى أيقونة الاختصار الجديد، النقر فوق الثلاث نقاط في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة أثناء مشاهدة تحديث الحالة الخاصة بجهة الاتصال.

ومن القائمة المنسدلة يمكنك تحديد خيار "مكالمة فيديو"، وفي الوقت الحالي، التحديث الجديد متوافق فقط مع إصدار واتساب بيتا على هواتف أندرويد، على أن يكون متاح قريبا لمستخدمي التطبيق على iOS، وفقا لـ WABetaInfo.


وفي وقت سابق، أضاف النظام الأساسي لـ واتساب اختصارًا آخر يسمح للمستخدمين ببدء مكالمة صوتية مع جهات اتصال الأخرى في نفس المجموعة، حيث يمكن للمستخدمين الذين يستخدمون الإصدار التجريبي رقم 2.21.23، الحصول على اختصار المكالمة الصوتية.


جدير بالذكر أن تطبيق واتساب المملوك لشركة ميتا (فيسبوك سابقا)، أضاف ميزة الأجهزة المتعددة في نسخة تجريبية لجميع مستخدميه حول العالم، وتتيح الميزة للمستخدمين الوصول إلى النظام الأساسي إلى ما يصل إلى 4 أجهزة مختلفة، حتى وأن لم يتوفر اتصال إنترنت على الهاتف الذكي الرئيسي.

واتساب WhatsApp هواتف اندرويد جوجل بلاي اجراء مكالمة فيديو واتساب بيتا

موضوعات متعلقة

تعرف على كيفية حفظ كلمات المرور "الباسورد" على جوجل كروم

أوبو تعلن عن واحد من أرخص الهواتف لشبكات 5G

كيفية تغيير أصوات الإشعارات الافتراضية على هواتف أندرويد

حجب لعبة فورتنايت Fortnite نهائياً

ترشيحاتنا

الطبيب الشخصي لبايدن يكشف تطورات حالته الصحية

كلام خارج ومرفوض.. حلمي بكر: أغاني المهرجانات تفسد الذوق العام

عضو الإسماعيلي بعد الخسارة أمام الزمالك: مباراة صعبة وصادفنا سوء توفيق

بسبب خطبة فتاة.. مهتز نفسيا يعتدى على شخص بـ "كتر" بالفيوم

شاهد.. امرأة تحمل رجلًا على ظهرها لإنقاذه من السيول|فيديو

أول تعليق من يحي الكومي رئيس الإسماعيلي على الخسارة أمام الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق بعد قليل.. فيديو

الطقس السيئ يبدأ ظهر السبت|تعطيل الدراسة بالمحافظات الشمالية وهذا موقف القاهرة والجيزة

رجعت البيت لقيته مع أمي.. شاب يمزق جسد عامل في أوسيم

هاني شاكر يهاجم حسن شاكوش وعمر كمال: "حسبي الله ونعم الوكيل فيكم"

تحذير جديد عن حالة الطقس من الأرصاد.. ونصيحة للمواطنين للتعامل مع حدته

وزير التعليم يكشف حقيقة تخفيف منهج رابعة ابتدائي

لم نحضر الفرح.. شقيق بيج رامي يؤكد صحة زواج بطل مستر أولمبيا

المصل واللقاح تحسم الجدل بشأن منع ذوى الأمراض المناعية من لقاح كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على أنغام أغنية أعدها خصيصاً.. رقص خالد عليش وزوجته فى حفل زفافهما

10 صور من حفل زفاف خالد عليش والإعلامية ميرهان عمرو

من السبرتاية للماكينة .. مراحل تطور صناعة فنجان القهوة | نوستالجيا

كامالا هاريس.. حكاية امرأة تولت رئاسة أمريكا ساعة وربع .. ماذا فعلت ؟

فيديو

فيديو جراف.. وزير التعليم : خبر موتي شائعة.. والوزارة تستعد لمواجهة الطقس السئ

فيديو جراف.. 350 مليون مستخدم.. حجب لعبة فورتنايت Fortnite

هاني شاكر في مرمى النقد.. ساويرس وآخرون هاجموه وهؤلاء تحدوه

حرب باردة قبل انتخابات الزمالك .. هل يعود مرتضى منصور ومجلسه للنادي

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ