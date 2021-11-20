تحديث واتساب يجلب ميزة استثنائية لمستخدميه على أندرويد

طرح تطبيق التراسل الفورى واتساب WhatsApp، تحديثا تجريبيا يجلب اختصارا جديدا، والذي يقدم ميزة استثنائية لجميع مستخدميه على هواتف أندرويد.

وبحسب ما ذكره موقع "timesofindia"، يصل التحديث الجديد إلى الإصدار التجريبي رقم 2.21.24.6 من واتساب على جوجل بلاي، والذي يضيف لمستخدمي التطبيق على أندرويد اختصارا جديدا يمكنهم من خلاله إجراء مكالمة فيديو بسرعة في أثناء عرض تحديثات الحالة التي تشاركها أي جهة اتصال على المنصة.

واتساب يقدم اختصارا جديدا لبدء مكالمة الفيديو أثناء مشاهدة حالة جهة الاتصال



وذكر موقع "WABetaInfo"، المتخصص في رصد مزايا واتساب الجديدة، أنه سيتعين على المستخدمين للوصول إلى أيقونة الاختصار الجديد، النقر فوق الثلاث نقاط في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة أثناء مشاهدة تحديث الحالة الخاصة بجهة الاتصال.

ومن القائمة المنسدلة يمكنك تحديد خيار "مكالمة فيديو"، وفي الوقت الحالي، التحديث الجديد متوافق فقط مع إصدار واتساب بيتا على هواتف أندرويد، على أن يكون متاح قريبا لمستخدمي التطبيق على iOS، وفقا لـ WABetaInfo.



وفي وقت سابق، أضاف النظام الأساسي لـ واتساب اختصارًا آخر يسمح للمستخدمين ببدء مكالمة صوتية مع جهات اتصال الأخرى في نفس المجموعة، حيث يمكن للمستخدمين الذين يستخدمون الإصدار التجريبي رقم 2.21.23، الحصول على اختصار المكالمة الصوتية.



جدير بالذكر أن تطبيق واتساب المملوك لشركة ميتا (فيسبوك سابقا)، أضاف ميزة الأجهزة المتعددة في نسخة تجريبية لجميع مستخدميه حول العالم، وتتيح الميزة للمستخدمين الوصول إلى النظام الأساسي إلى ما يصل إلى 4 أجهزة مختلفة، حتى وأن لم يتوفر اتصال إنترنت على الهاتف الذكي الرئيسي.