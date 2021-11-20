غيرة ونفسنة| صدام بين نجيب ساويرس وهاني شاكر بسبب أغاني المهرجانات

أثار قرار نقابة الموسيقيين بمنع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء الجدل على السوشيال ميديا، وترتب على هذا القرار صدام وقع بين النقيب هاني شاكر، ورجل الأعمال نجيب ساويرس.

ويرصد صدى البلد في التقرير التالي، تطور الصدام بين هاني شاكر ونجيب ساويرس على خلفية أغاني المهرجانات.

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس، على قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع 19 من مطربي مهرجانات من الغناء في مصر، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”.

وكتب نجيب ساويرس في تويتة له: “طيب لو نقابةً موسيقيين زي ما بتقول مالها وًمال المغنيين، وإن شاء الله هجيبهم كلهم مهرجان الجونة حسب توصيتك و ده مال خاص بعد إذنك”.

شن المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، حملة نقد لاذع ضد قرار نقابة المهن الموسيقية بقائمة أسماء لمنع لمغني المهرجان من الغناء، مؤكدا أنه يرفض هذا الأمر بشكل كامل.

وأضاف نجيب ساويرس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء الجمعة، أن :"كل واحد حر يسمع اللي هو عايز يسمعه، واللي مش عاجبه ميفتحش اليوتيوب، ومحدش واللي علينا نسمع ايه، وبحب الغناء الشعبي".

وتابع رجل الأعمال نجيب ساويرس، أنه :"هجيب المطربين الشعبي في مهرجان الجونة وكلامي جد ومبقولش حاجة مبعملهاش طبعا، وهو لو عايز يعكسنا لو جبناهم هنعكسه بردوا".

وأكمل المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، أنه :" حاسس ان الموضوع في نفسنه وغيره يعني، ودورك انك لما حد يتعب تصرف عليه لكن ملكش تحكم وتسيطر على اذواقنا".

شن المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، هجوما حادا على المطرب هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، مؤكدا أن قرار منع مغني المهرجانات من الغناء أمرا غير مقبول تماما.

وأضاف نجيب ساويرس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن :"نقابة المهن الموسيقية مش زي نقابة المهندسين، ودوره اجتماعي وليس السيطرة على ما نسمع تماما، لافتا إلى أن الفن يختلف عن الأعمال العلمية التي تتطلب شهادة.

وتابع المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، أن من أعطى له هذا الأمر ليحكم فيما نسمع، وليس حقه ما يفعله ويمنع مغنيا المهرجانات من الغناء، مستدركا أن لا يعجبني غناء الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية تماما.

واصل المهندس نجيب ساويرس مهاجمته للفنان هاني شاكر بعد تصريحاته الاخيرة بمنع 19 من مطربي المهرجانات عن الغناء.

حيث قال الفنان هاني شاكر : مينفعش يكون الفن كدة في مصر في عصر السيسي رئيسي .

و جاء رد نجيب ساويرس عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : لو عندك حجة قولها لكن الرئيس رئيسنا كلنا مش رئيسك انت بس !

و كان قد شن المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، حملة نقد لاذع ضد قرار نقابة المهن الموسيقية بقائمة أسماء لمنع لمغني المهرجان من الغناء، مؤكدا أنه يرفض هذا الأمر بشكل كامل.

وأضاف نجيب ساويرس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن :"كل واحد حر يسمع اللي هو عايز يسمعه، واللي مش عاجبه ميفتحش اليوتيوب، ومحدش والي علينا نسمع ايه، وبحب الغناء الشعبي".

وتابع رجل الأعمال نجيب ساويرس، أنه :"هجيب المطربين الشعبي في مهرجان الجونة وكلامي جد ومبقولش حاجة مبعملهاش طبعا، وهو لو عايز يعكسنا لو جبناهم هنعكسه بردوا".

وأكمل المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، أنه :" حاسس ان الموضوع في نفسنه وغيره يعني، ودورك انك لما حد يتعب تصرف عليه لكن ملكش تحكم وتسيطر على اذواقنا".