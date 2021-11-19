هجيبهم مهرجان الجونة.. نجيب ساويرس يعلق على وقف مطربي المهرجانات

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس، على قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع 19 مطرب مهرجانات من الغناء في مصر، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”.

وكتب نجيب ساويرس في تويتة له: “طيب لو نقابةً موسيقيين زي ما بتقول مالها وًمال المغنيين، و ان شالله هجيبهم كلهم مهرجان الجونة حسب توصيتك و ده مال خاص بعد إذنك”.

وأثار قرار نقابة الموسيقيين حول منع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء الجدل على السوشيال ميديا، حيث تباينت الآراء بين مؤيد يقدم التحية للفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين على القرار لرفضه هذه النوعية من الغناء وبين معارض يرى أنه يجب إعطائهم فرصة وعدم منعهم تماما إنما تقييمهم وتوجيههم.



وتضمنت القائمة التي أعلنتها النقابة 19 مُطرباً ومؤدياً وهم حسن شاكوش وحمو بيكا وحسن أبوالروس، وشملت أيضاً: كزبرة وحنجرة، مصطفى زكريا الشهير بمسلم، وأبوليلة، وأحمد قاسم الشهير بـ«فيلو»، أحمد موزة، حمو طيخة، ريشا كوستا وسمارة، شواحة، فريق ولاد سليم، العصابة، الزعيم، علاء فيفتي، فرقة الكعب العالي، مجدي شطة، وزة، شكل، عمرو حاحا.



أعقب ذلك قرارا آخرً بإيقاف الفنان حسن أبو الروس عن الغناء، وقالت النقابة إن القرار جاء بسبب عدم امتثال أبوالروس لقراراتها الخاصة بالالتزام بالمظهر العام والقواعد العامة الخاصة التي تفرضها النقابة، وتضمن القرار: «قررت نقابة المهن الموسيقية وقف الفنان الحسن المصطفى أحمد، والشهير بـحسن أبوالروس، عن العمل اعتباراً من 17 نوفمبر لعدم امتثاله لقرارات النقابة وعدم التزامه بالمظهر العام والقواعد العامة الخاصة بالنقابة».