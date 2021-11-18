بعد منعهم من الغناء.. نجيب ساويرس يطالب مطربي المهرجانات باللجوء للقضاء

هاجم رجل الأعمال نجيب ساويرس، قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع 19 مطرب مهرجانات من الغناء في مصر مطالبا اياهم باللجوء للقضاء.



وأعاد ساويرس، نشر أسماء الممنوعين من الغناء داخل مصر، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وكتب قائلًا: " نصيحتي لهم اللجؤ للقضاء فهذا حجر علي حرية الأبداع الدنيا أذواق ".



وأصدرت نقابة المهن الموسيقية قرارا بمنع 19 مطربا للمهرجانات الشعبية من العمل الفترة المقبلة، وسحب تصاريحهم السنوية للغناء؛ بسبب عدم تقنين أوضاعهم بالنقابة خلال الفترة الماضية، وحتى اجتيازهم للاختبارات.