قرار معيب.. نجيب ساويرس ينتقد منع 19 مطرب مهرجانات من الغناء

علق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على قرار لجنة المهن الموسيقية بمنع عدد من مطربي الأغاني الشعبية من الغناء.

ونشر نجيب ساويرس صورة من كشف أسماء الممنوعين من ممارسة المهنة وعلق قائلا: "ربنا بس اللي يمنع حد من الغناء.. # بنحب الغناء الشعبى.. قرار معيب!".

وكان الفنان هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، والإعلامى أحمد موسى، دخلا فى وصلة ضحك على الهواء، وذلك أثناء الحديث عن أغاني المهرجانات، والقرار الأخير عن منع 19 مطرب مهرجانات من الغناء، وكم شخص نجح فى الاختبارات.

وكشف أنه لن يسمح بغناء أى كلمات للحفاظ على الأجيال المقبلة، موضحًا: “بنزعج لما ألاقي الأطفال في الحضانة بيغنوا عبر الفيديوهات أشرب خمور وحشيش”.

ولفت إلى أنه تم إصدار كشف بأسماء مجموعة من الأشخاص، بمنعهم من العمل، مؤكدًا أن قرار يضم 19 مطرب مهرجانات.

وقال هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد موسى: “نعمل على الحفاظ على الذوق العام من خلال الأغاني”.

وأضاف أن كل من لا يملك تصريحا بالغناء لن يسمح له بالغناء، وأن حسن شاكوش وغيره يحق لهم الغناء خارج مصر.

وأشار إلى أن حسن شاكوش ممنوع من الغناء فى مصر، ولن يقيم أى أفراح وحفلات.

وأكد أن قرار منع حسن شاكوش بالغناء فى مصر، جاء بالإجماع، وكشف أن شرطة السياحة هى من ستتولى هذا الأمر.

وتابع: “سيتم التنسيق مع شرطة السياحة لتطبيق قرار منع 19 مطربا شعبيا، أما حسن أبو الروس فسيمثل للتحقيق أمام النقابة”.

وكشف أن حسن أبو الروس قام بالغناء فى الجونة دون الحصول على تصريح، ولم يدفع مصاريف التصريح.

وأكد أن أى فنان يغنى يجب أن يخطر النقابة، والنقابة تعمل على الحفاظ على الذوق العام واختيار الأغاني.

وأوضح: "أعتب على عمر كمال لتوجيه رسالة لـ حسن شاكوش، جاء فيها "انت هتكسر الدنيا"، وقال: "عمر كان ممكن يقول الكلام ده فى التليفون مش على العام".

وانفعل هانى شاكر على الهواء: "لن أسمح بمثل هذه الأغاني، ومصر دولة كبيرة، ونعمل جميعًا للحفاظ على الأولاد".

وكشف أنه طالب مطربي المهرجانات بالحفاظ على القيم والأخلاق، وأكد أنه ليس ضد أغانى المهرجانات ولكن ضد الكلمات التى يتم اختيارها".