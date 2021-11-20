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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أمطار غزيرة ورعدية في 10 محافظات .. تفاصيل حالة الطقس اليوم وغدا

سقوط الأمطار
سقوط الأمطار

قال الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز التنبؤ بالمناخ التابع لوزارة الزراع، إن هناك  استمرارا لتشكل السحب الرعدية الممطرة على شمال الدلتا  يتبعها هطول أمطار رعدية غزيرة ، موضحا أنها اتجهت إلى  أطراف القاهرة وشمال الصعيد ومدن القناة ما أدى إلي تساقط الأمطار.
 

وأعلن "فهيم" في تصريحات له ، عن تفاصيل الحالة الجوية اليوم السبت ، أن هذه المناطق ( السلوم - مرسي مطروح - الضبعه - العالمين- واحة سيوه ) تعرضت لأمطار غزيرة  ورعدية مع تساقط حبات البرد خلال من منتصف الليل حتي ساعات الفجر .

وأضاف " رئيس مركز التنبؤ بالمناخ" أن مناطق ( الاسكندريه - البحيرة- كفر الشيخ -  المنصورة - كفر الشيخ - الغربية - المنوفية - الشرقية - القليوبية - القاهرة - الفيوم ) ستتعرض لأمطار غزيرة ورعدية قد يصاحبها تساقط حبات البرد  .

وأشار إلي أن المحافظات التالية ( الاسماعلية - السويس - دمياط - بورسعيد - بني سويف - وقد تصل  الي المنيا ) ستتعرض لأمطار خفيفة ومتوسطه وقد تزيد .

وتوقع هبوب رياح قويه علي شمال غرب البلاد (السلوم - مرسي مطروح - الضبعه - واحة سيوه )  وستكون مثيره للرمال والاتربه ، وتصل بشكل  أقل حدة إلي الدلتا ومدن القناه والقاهرة وشمال الصعيد .

وقدم الدكتور محمد فهيم عدة نصائح للمواطنين، بعدم الوقوف أو المشي بالقرب من  الاعمده الكهربائيه وقت تساقط الامطار .

 

وتابع :" يرجي عدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية وقت العاصفة وعدم الوقوف في الأماكن المكشوفة وقت حدوث البرق والصواعق ، والقيادة بهدوء أثناء تساقط الامطار"

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