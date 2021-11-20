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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رياح شديدة محملة بالأتربة والرمال والأمطار تضرب الفيوم

الرياح المحملة بالرمال
الرياح المحملة بالرمال تضرب الفيوم

شهدت محافظة الفيوم حالة من الطقس السيئ، اليوم السبت، على جميع أنحاء معط رياح محملة بالأتربة أدت إلى حالة من انعدام الرؤية على الطرق الصحراوية، فى حين توقفت حركة الصيد ببحيرة قارون بسبب شدة الرياح.

وتوقفت حركة السير بشكل نسبي على طريق "الفيوم - القاهرة " الصحراوي، بسبب انعدام الرؤية وتطاير الرمال الناعمة ، على جانبى الطرق .

 

 

وشهد طريق "مصر - الفيوم" رياح شديدة محملة بالرمال الجبلية والتي تسببت في إعاقة الحركة المرورية واضطر سائقي السيارات إلى تهدئة السرعة خشية وقوع حوادث.

فيما قامت إدارة المرور بمضاعفة نقاط المرور على بعض الطرق الصحراوية كالطريق الدائري وطريق مصر الفيوم الصحراوي وطريق أسيوط الغربي والطرق الرئيسية داخل المحافظة تخوفا من وقوع أي حوادث عليها.

كما تم وقف حركة المرور بين الفيوم والقاهرة لأكثر من ساعة ونصف حرصا على حياة المسافرين بسبب الطقس السئ والرياح المحملة بالأتربة والرمال التى حجبت الرؤية  فى الطريق .

وخلت الشوارع من المارة نظرا لسوء الطقس، واضطر بعض أصحاب المحال التجارية إلى غلقها لحين استقرار أوضاع الطقس والعودة مرة أخرى لممارسة أعمالهم.

وكيل زراعة الفيوم يجتمع بمسئولي النحل والنحالين لتطوير عملية التربية

 

 

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رياح شديدة محملة بالاتربة الرمال والامطار محافظة الفيوم

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