سفير الدومنيكان بالقاهرة: بروتوكول تعاون وصداقة بين شرم الشيخ ولارومانا السياحية

اجتمع سفير الدومنيكان مانويل موراليس لاما مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وذلك بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ.

من جانبه رحب محافظ جنوب سيناء في بداية اللقاء بسفير جمهورية الدومنيكان، لافتاً الي ان هذه اول زيارة لسفير جمهورية الدومينيكان لمدينة شرم الشيخ.



أما سفير الدومنيكان فقد أعرب عن سعادته الغامرة بلقاء محافظ جنوب سيناء، و بزيارته لمدينة شرم الشيخ مشيداً بما رآه من تطوير وجمال ونظافة وأثنى علي مجهودات المحافظ لما لمسه من تطور في مختلف المجالات خاصة المجال السياحي.

وبحث الجانبان التعاون المشترك بين محافظة جنوب سيناء وجمهورية الدومينيكان وخاصة سبل توطيد العلاقات السياحية بين مدن محافظة جنوب سيناء وخاصة شرم الشيخ، مع اهم المدن السياحية في جمهورية الدومينيكان مثل مدينة " لارومانا" و منتجع " كاسا دي كامبو" في إطار تعزيز التعاون مع جمهورية مصر العربية وخاصة في المجال السياحي.

كما تم اقتراح توقيع بروتوكول تعاون وصداقة بين مدينة شرم الشيخ وأحد مدن الدومينيكان السياحية لزيادة التعاون في المجالات المختلفة خاصة السياحية والثقافيه، بعد دراسته من الجانبين، ولاقي استحسانا وموافقة السفير دعماً للعلاقات.



كما تم خلال اللقاء بحث سبل زيادة التعاون والترويج للمقاصد السياحية للمحافظة بجمهورية الدومنيكان.



حضر اللقاء المستشار وليد السباعي المستشار القانوني للمحافظة، واللواء عبد الفتاح حلمي مفوض المحافظ للاعلام، واللواء خالد متولي مفوض المحافظ للعلاقات الخارجية.