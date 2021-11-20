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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل يمكن إصلاح فشل جراحات السمنة المفرطة.. كريم صبري يجيب

صدى البلد

قال الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، إن جميع عمليات السمنة كلها الهدف منها انقاص الوزن ولكن هذه العمليات لها نسبة فشل خاصة إذا لم يتم إجراؤهاعلى يد طبيب ذو خبرة، أو إذا لم يلتزم المريض بتعليمات الطبيب بدقة بعد إجراء العملية، مشيرا إلى أن تصحيح فشل جراحات السمنة أصبح بالإمكان مع طبيب ذو خبرة في تصحيح عمليات السمنة غير الصحيحة.

وأضاف "صبري"، خلال لقائه مع الاعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة، في برنامج "البيه والهانم"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت أن هناك أسباب كثيرة تؤدي إلي فشل جميع جراحات السمنة، منها أنها تمت بدون حرفية أو أن المريض لم يلتزم بتعليمات العملية، مشيرا إلى أنه من واجبنا كأطباء سمنة عمل اصلاح لهذه العمليات الفاشلة، فعلى سبيل المثال نقوم بعمل إصلاح لعملية تدبيس المعدة ونحولها لعملية تحويل مسار.

وتابع: "عملية تكميم المعدة فأحيانا يمكن ان تكون فاشلة، إذا ترك جزء كيبر من المعدة، أو إن العملية اجريت بنجاح لكن المريض يقبل على الحلوى والسكريات كثيراً، ففي هذه الحالة نحولها إلى عملية تحويل مسار، أو نعيد عملية تكميم المعدة مرة اخرى، إذا كان حجم المعدة كبير للغاية ويسمح بذلك، ونفضل تركيب الباند او حلقة السيليكون أثناء تصحيح تلك العملية حتى لا يزيد الوزن مرة أخرى.

 

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