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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رغم غزارة الأمطار.. محافظ الإسكندرية يطمئن المواطنين: الأمور على ما يرام.. فيديو

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن المحافظة استعدت للنوات الشتوية قبل 3 أشهر على الأقل وسط تكامل وتعاون مع شركة المياه والصرف الصحي.

وأضاف "الشريف"، لقائه من أعلى كوبري ستانلي، ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: " المحافظة تنسق مع كافة الوزارات سواء الري أو الصحة لتجهيز المستشفيات للحالات الطارئة، ووزارة الشباب والرياضة لتجهيز بعض مراكز الشباب، إضافة إلى التنسيق مع المنطقة الشمالية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة".

وأشار: "يوجد أكثر من 38 ألف شنيشة و49 ألف مطبق يحتاج إلى تطهير بالإضافة إلى تحديث أسطول الصرف الصحي حيث يوجد أكثر من 110 عربات حتى اليوم".

وأوضح أنه تم تعطيل الدراسة بناء على تنبؤات هيئة الأرصاد الجوية، وبناء على الخرائط الجوية فالنوة ستستمر حتى يوم غد الأحد ولهذا حرصا على الأبناء تم إيقاف المدارس وتعطيل الدراسة.

وأكد أن أن المبلغ الذي أمر به الرئيس السيسي مليار و300 مليون جنيه لتطوير شبكة الصرف الصحي كان لهم أثر فعال كما أن عدد النقاط الساخنة التي تتجمع فيها المياه تم صيانتها وحفر أبيار أكثر لمواجهة أي حالات ماطرة، موضحا أن المحافظة ترى نقاط الضعف الموجودة لتعمل على حلها، حيث أن المحافظة رغم غزارة الأمطار إلا أن الأمور على ما يرام، خاصةً وأن الحركة المرورية مستمرة بدون مشاكل. 
 

 

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