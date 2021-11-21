مى كساب : ما حدش يقول بأحب الشتا يارب هون علينا الكام شهر دول

نشرت الفنانة مى كساب تغريدة من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ تويتر".

وكتبت مى كساب “ ما حدش يهزر تاني بقي ويقول بأحب الشتا يا عزاب يا حلوين انتو بكره تخلفو وتكرهو الشتا زينا كده أنا بأحب الصيف بأحب الصيف يارب هون علينا الكام شهر دول ”.



وكانت قد نشرت الفنانة مى كساب،، تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، ترد فيه على الشائعات التى خرجت منذ قليل عن طلاقها من زوجها المطرب اوكا.

وقالت مى كساب: “بطلوا رخص بجد فشله لو كلفتو نفسكم وقريتو البوست بتاعي هتلاقوني كاتبه أهم نعم جاتلي في الدنيا جوزي وأولادي ربنا يشفي بجد أنا تعبت من تدخل الصحافه في الحياه كده وترويج إشاعات أكتر #نقيب_الصحفيين إحنا محتاجين قانون صارم عليهم إحنا بني آدمين برضه وعندنا أولاد وأهل بيزعلو علينا إرحمونا”.

وأضافت مى كساب: “زهقت منكم بجد مش عارفه عاوزين تطلقونا ليه يخرب بيت التريند ع الريتش اللي من يوم ما طلع ما شفناش خير.. اتقوا الله أنا عندي ٣ عيال وأهل بيزعلوا علينا وجمهور ارقي منكم برضه بيزعل علينا ربنا يشفي بجد”.