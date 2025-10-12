قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاهد.. أنغام تخطف قلوب متابعيها في أحدث ظهور
بعد تعيينه في الشيوخ.. ابن الدكتور أحمد عمر هاشم: أتوجه بالشكر للرئيس السيسي
فيريرا يرفض خوض وديات بسبب الغيابات والإصابات
شرم الشيخ.. "مدينة السلام" تتحول إلى مركز دائم لصناعة القرار الدولي
مدرب ألمانيا يدافع عن انطلاقة نجم ليفربول.. تفاصيل
حقيقة رفض حسام عبد المجيد تجديد عقده مع الزمالك
من الكنيست إلى شرم الشيخ.. زيارة ترامب تفتح صفحة جديدة في تاريخ الشرق الأوسط
فيريرا يخطط لمنح بارون أوشينج فرصة الظهور الأول أمام ديكيداها
انطلاق معسكر الاتحاد الدولي لكرة السلة للشباب على أرض مصر
سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات المسائية اليوم
قمة السيسي-ترامب تتصدر جدول أعمال قمة شرم الشيخ.. تعرف على البرنامج المبدئي
معتمد جمال مديرا فنيا لـ الانتاج الحربي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

استقالة مدرب منتخب شهير عقب الهزيمة في تصفيات كأس العالم

كرة قدم
كرة قدم
مجدي سلامة

قدم مدرب صربيا دراجان ستويكوفيتش، استقالته عقب الهزيمة 1-صفر على أرضه أمام ألبانيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم.
وقاد ستويكوفيتش، الذي تولى المسؤولية في 2021، صربيا إلى كأس العالم في قطر لكن فريقه تعرض لهزيمتين متتاليتين مؤخرا إذ خسر 5-0 أمام إنجلترا في سبتمبر، ثم أمس بهدف متأخر أحرزه ري ماناج في الشوط الأول.
وقال المدرب الصربي: "تحدثت مع الرئيس والأمين العام، وقدمت استقالتي".
وأضاف: "أنا شخصيا لم أتوقع هذه الهزيمة، أتحمل المسؤولية كاملة وبمفردي".
تحتل صربيا المركز الثالث في المجموعة الخامسة بسبع نقاط بينما تتصدر إنجلترا برصيد 15 نقطة بعد خوضهما خمس مباريات وتحل ألبانيا في المركز الثاني بمجموع 11 نقطة من ست مباريات.
وتقرب النتيجة إنجلترا من التأهل إلى كأس العالم المقررة العام المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك إذ بإمكان فريق المدرب توماس توخيل حسم تأهله حال الفوز على لاتفيا الثلاثاء المقبل.

صربيا دراجان ستويكوفيتش التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

صورة أرشيفية

بدء تنفيذ إجراءات إعادة المعلمين المحالين للمعاش للعمل وصرف رواتبهم كاملة

الموضوع طلع بجد ..قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

الموضوع طلع بجد .. قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب في مصر.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

صورة لسيارة الحادث

قبل شرم الشيخ بـ 50 كيلو.. تفاصيل مصرع 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة

دولار امريكي

تجاوز الـ 48 جنيها.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار اليوم الاحد

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007..تفاصيل

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007.. تفاصيل

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين 100 عضو في مجلس الشيوخ | عاجل

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقات المتجددة

الدكتور شريف وديع

وزير الصحة يهنئ الدكتور شريف وديع بتعيينه عضوًا بمجلس الشيوخ

جانب من الاجتماع

نائب وزير الصحة يترأس اجتماعًا تنسيقيًا للإعداد للنسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية

بالصور

جهاز البيئة بالشرقية ينظم 1269 نشاطا توعويا بخطورة حرق المخلفات الزراعية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

المشروع القومي بكفر الشيخ يحصد ميدالية جديدة في بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة

البطل
البطل
البطل

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

سعر فستان جومانا مراد يثير للجدل بالسوشيال ميديا

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

فيديو

وفاة 3 أطفال بالمنوفية

عصافير الجنة.. وفـ.ــاة 3 أطفال في حوض الاستحمام بالمنوفية

إيناس الدغيدي بعد زواجها

الناس متغاظة ليه.. أول رد من إيناس الدغيدي بعد زواجها

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

ذوبان القطب الشمالى

القطب الشمالي يذوب.. هل تنجو الأرض من المصير الكارثي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: القلوب البيضاء .. صفاء الوجدان وسر السلام

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكاباروت

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: العودة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «يلا بابا!» فيلم يصالح الماضي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المعلم.. من السبورة إلى فضاءات الميتافيرس !

المزيد