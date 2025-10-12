استقالة مدرب منتخب شهير عقب الهزيمة في تصفيات كأس العالم

قدم مدرب صربيا دراجان ستويكوفيتش، استقالته عقب الهزيمة 1-صفر على أرضه أمام ألبانيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم.

وقاد ستويكوفيتش، الذي تولى المسؤولية في 2021، صربيا إلى كأس العالم في قطر لكن فريقه تعرض لهزيمتين متتاليتين مؤخرا إذ خسر 5-0 أمام إنجلترا في سبتمبر، ثم أمس بهدف متأخر أحرزه ري ماناج في الشوط الأول.

وقال المدرب الصربي: "تحدثت مع الرئيس والأمين العام، وقدمت استقالتي".

وأضاف: "أنا شخصيا لم أتوقع هذه الهزيمة، أتحمل المسؤولية كاملة وبمفردي".

تحتل صربيا المركز الثالث في المجموعة الخامسة بسبع نقاط بينما تتصدر إنجلترا برصيد 15 نقطة بعد خوضهما خمس مباريات وتحل ألبانيا في المركز الثاني بمجموع 11 نقطة من ست مباريات.

وتقرب النتيجة إنجلترا من التأهل إلى كأس العالم المقررة العام المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك إذ بإمكان فريق المدرب توماس توخيل حسم تأهله حال الفوز على لاتفيا الثلاثاء المقبل.