عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

هل باع عمر كمال حمو بيكا .. أيد قرارات النقابة بوقف مطربي المهرجانات

عمر كمال
عمر كمال

أثار المطرب عمر كمال حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعليقه على قرار نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، بوقف 19 مطرب مهرجانات من ضمنهم حمو بيكا .

وقال عمرو كمال خلال لقائه ببرنامج “الحكاية” مع الإعلامي “عمرو أديب”: “أنا مع الفنان هانى شاكر في كلامه بأن لازم يكون في تقنين لكلمات المهرجانات ولكن لازم يكون في احتواء لمطربى المهرجانات ويتعمل شعبة مؤدى مهرجان زى ما في شعبة لمطربى الراب”.
 

وأضاف على النقابة أن تقوم بعمل شعبة للمهرجانات، ومن يقدم أغنية يقوم بعمل إقرار أن تجتاز  الرقابة مثلما حدث معي".

 

سيارة هدية

شارك النجم عمر كمال صورًا من تكريمه  في  المملكة العربية السعودية من عائلات "الشاطرى" وذلك عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".


ونشر عمر كمال صورة وعلق قائلا: "‎الحمد لله تم تكريمى اليوم في المملكة العربية السعودية من عائلات ( الشاطرى ) .. وتم منحى سيارة " بنتلى " هدية وشكرا ع التكريم والهدية و الضيافة في السعودية طول فترة أقامتى".

عمر كمال يطالب بوجود شعبة للمهرجانات مثل الراب.. فيديو

ضيعنا

وحققت الأغنية الشعبية "ضيعنا"، لمطرب المهرجانات عمر كمال، أكثر من 3 مليون مشاهدة بعد طرحها مؤخرا، والتي تعاون خلالها، للمرة الأولى، مع الفنان الشعبي عبدالباسط حمودة، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا "يوتيوب".


وطرحت أغنية "ضيعنا" على طريقة الفيديو كليب، حيث ظهرت الراقصة الأجنبية أوكسانا وهي ترقص في الكليب. 


 الأغنية من كلمات عمرو قطب ومصطفى الجن وإسلام المصري، ألحان عمرو قطب وإسلام المصري، توزيع إسلام شيبسي، ومدير تصوير أحمد حسين، وإخراج كامبا.

عمر كمال الشاطرى المملكة العربية السعودية عبدالباسط حموده ضيعنا نقيب المهن الموسيقية قرار نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر حمو بيكا المهرجانات مطربي المهرجانات

موضوعات متعلقة

النجوم الكبار منفنسن منا .. عمر كمال : أنا وشاكوش وبيكا كنا بندخل للنقابة 120 ألف جنيه يوميا في الصيف

عمرها ما جت بالحظ.. عمر كمال يرد على منتقديه بصور قبل الشهرة..شاهد

ترشيحاتنا

صرف الإسكندرية: انتشار تجمعات لمياه الأمطار.. ونعمل على حلها بأسرع وقت

ألم العضلات .. مشكلة صحية شائعة اكتشف الأسباب وطرق العلاج

القضاء الإداري يرفض دعوى جديدة لمرتضى منصور.. تفاصيل

دعاء بعد صلاة العصر مكتوب.. بـ7 كلمات يتقبل الله عملك ويوسع رزقك

قوافل طبية موسعة من مؤسسة حياة كريمة لأهالي أسوان بالتعاون مع الصحة وجامعة أسوان

محافظ الوادي الجديد: الانتهاء من زراعة مليون نخلة في إبريل المقبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس.. الأرصاد: الأمطار نهايتها اليوم والأجواء تعود مستقرة غدا

ضمن مبادرة الإحلال.. تفحم 28 سيارة داخل وحدة حكومية بالإسكندرية

غارقة في دمائها.. شهود عيان يروّن تفاصيل سقوط ربة منزل من الطابق السادس بسوهاج

تعطيل الدراسة غدا في مدارس القاهرة بسبب الطقس السييء.. اعرف الحقيقة

طقس اليوم.. استمرار الأمطار الغزيرة على 15 منطقة بالجمهورية

بسبب الطقس السيئ.. انهيار أجزاء من عقار بكورنيش العصافرة شرق الإسكندرية

القومي لتنظيم الاتصالات يستدعي قيادات فودافون في وجود صاحب واقعة المشاجرة

موعد انتهاء موجة الطقس السيئ؟ .. وعودة الدراسة بهذه المحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير.. شجرة في السعودية تصيب من يقترب منها بالعمى | شاهد

تحت الأمطار.. جمهور حفل غالية بن علي يفترش الأرض للاستماع إلى أغانيها

موكب المليون مصباح.. شاهد احتفالات مهرجان الأضواء في أمريكا |فيديو

ديكتاتورية كورونا وإهانة الملايين .. عنف يكتسح أوروبا بسبب رفض خطط الحكومات لوقف تفشي الوباء

فيديو

زواج بيج رامي الثاني دون علم زوجته.. لماذا بعد الشهرة والمجد؟ "فيديو"

أحدثهن سارة سلامة .. نجمات تشوهت ملامحهن بعد عمليات تجميل

لن نقبل بأي تجاوز في حق العملاء.. ضرب عميل داخل فرع فودافون |انفوجراف

العدل ليس شرطا.. رأي مبروك عطية في تعدد الزوجات

المزيد

ساحة رأي

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

اﻟﻤﺰﻳﺪ