هل باع عمر كمال حمو بيكا .. أيد قرارات النقابة بوقف مطربي المهرجانات

أثار المطرب عمر كمال حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعليقه على قرار نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، بوقف 19 مطرب مهرجانات من ضمنهم حمو بيكا .

وقال عمرو كمال خلال لقائه ببرنامج “الحكاية” مع الإعلامي “عمرو أديب”: “أنا مع الفنان هانى شاكر في كلامه بأن لازم يكون في تقنين لكلمات المهرجانات ولكن لازم يكون في احتواء لمطربى المهرجانات ويتعمل شعبة مؤدى مهرجان زى ما في شعبة لمطربى الراب”.



وأضاف على النقابة أن تقوم بعمل شعبة للمهرجانات، ومن يقدم أغنية يقوم بعمل إقرار أن تجتاز الرقابة مثلما حدث معي".

سيارة هدية

شارك النجم عمر كمال صورًا من تكريمه في المملكة العربية السعودية من عائلات "الشاطرى" وذلك عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".



ونشر عمر كمال صورة وعلق قائلا: "‎الحمد لله تم تكريمى اليوم في المملكة العربية السعودية من عائلات ( الشاطرى ) .. وتم منحى سيارة " بنتلى " هدية وشكرا ع التكريم والهدية و الضيافة في السعودية طول فترة أقامتى".

ضيعنا

وحققت الأغنية الشعبية "ضيعنا"، لمطرب المهرجانات عمر كمال، أكثر من 3 مليون مشاهدة بعد طرحها مؤخرا، والتي تعاون خلالها، للمرة الأولى، مع الفنان الشعبي عبدالباسط حمودة، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا "يوتيوب".



وطرحت أغنية "ضيعنا" على طريقة الفيديو كليب، حيث ظهرت الراقصة الأجنبية أوكسانا وهي ترقص في الكليب.



الأغنية من كلمات عمرو قطب ومصطفى الجن وإسلام المصري، ألحان عمرو قطب وإسلام المصري، توزيع إسلام شيبسي، ومدير تصوير أحمد حسين، وإخراج كامبا.