منة فضالي ترقص على أغنية راب في فيديو عبر "تيك توك".. شاهد

شاركت الفنانة، منة فضالي، جمهورها، بفيديو جديد عبر الـ"تيك توك"،ونشرته من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهرت فضالي في الفيديو بطريقة مرحة وفكاهية وهي تتراقص علي أحد أغاني الراب الحديثة، وكتبت معلقة من خلاله:"حشتري دماغي وادلع مامتي".



ويذكر أن آخر أعمال الفنانة منة فضالي فيلم «ميني بار» بطولة نضال الشافعي، صلاح عبدالله، منة فضالي وراندا البحيري، سيناريو وحوار طارق رمضان، إخراج محمد خضري.



وبالنسبة للأعمال الدرامية حيث كان دورها في مسلسل «نسل الأغراب»، والمسلسل بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، ريم سامي، نجلاء بدر، دياب، من تأليف وإخراج محمد سامي.