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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان أبو الريش بالقاهرة يشكون من إهمال الحي لهم

صدى البلد

أرسل القارئ محمد بدران شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من الإهمال الكبير لمنطقة مساكن أبو الريش.

 

وقال في شكواه  نحن سكان مساكن أبوالريش نعاني من عدم الاهتمام لا يوجد  نظافة للمساكن ومنتشر بها القمامة وسيارات قديمة بدون لوحات مركونة أمام البيوت بقالها سنين السنين ومراجيح وسيارات كهنة وبلاوي لامه عليها القمامة  وحشرات زاحفة.

 

وأصبحت المساكن من العشوائيات بعد إزالة عشوائيات الطيبي وبناء الروضة أصبحت أسوأ من العشوائيات ولا حد بيشيل السيارات ولا حد بيشيل القمامة  ولا المراجيح ولا في عمود نور واحد منور  ده غير الحفر اللي بعد حفرها  تركوها وتركوا الخشب والحديد وقفلوا الشوارع واخدوا بعضهم ومشيوا.

 

رجاء من السادة المسؤولين التدخل وحل هذه المشكلة رائفة بسكان المنطقة والعمل على حلها حيث أن هذه شكوي  جميع سكان المساكن وفقكم الله ورعاكم.

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

بين الناس العشوائيات

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