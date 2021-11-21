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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

6 أمراض تسببها السمنة المفرطة.. السكرى والضغط والقلب أبرزهم

تغذية
تغذية

أكد الدكتور خالد الغزالى، خبير التغذية استشاري النباتات الطبية، أن هناك معتقدا خاطئا يتعلق بتناول كميات كبيرة من الطعام فى فصل الشتاء، والنوم بعد ذلك مباشرة كنوع من التغلب على الشعور بالبرودة، خاصة أنه في هذا الفصل من المفترض أن يحدث العكس وحرق كميات كبيرة من الدهون.

 

وقال خالد الغزالى، خلال استضافته ببرنامج “سفرة وطبلية” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، إن السكريات تعمل على ارتفاع نسبة السكر فى الدم والجسم يعمل على إحراقها، فنشعر بالدفء لفترة خلال فصل الشتاء وتناول كميات كبيرة من الطعام، مضيفا أن مريض السمنة لديه دائما شعور بالشراهة فى تناول الطعام.

 

وأوضح أن زيادة 10 كيلو دهون على الأقل تسبب أمراضا جسيمة فى المفاصل، والعظام، والقدم، وباقى أجزاء الجسم، لافتا إلى أن السمنة المتواجدة فى منطقة البطن تعد من أخطر المناطق، خاصة أنها مدخل لأخطر 6 أمراض.

 

وأشار خالد الغزالى ، إلى أن إجمالى الـ 6 أمراض التى تسببها أمراض السمنة هي السكرى، والضغط، وارتفاع نسب الكوليسترول، وأمراض القلب والشرايين، والغثيان، بالإضافة لأمراض السرطانات.

 

ونوه إلى أن زيادة هرمون اللبتين فى الدم تسببه السمنة وضعف المناعة، مشيرا إلى إن الهدف الرئيسى من منظومة إنقاص الوزن والكورس العلاجى هو الصحة الجيدة والتمتع بجسد صحى ممشوق متناسق رياضى.

 

وقال خالد الغزالى، إن الكورس العلاجى المحتوى على أعشاب طبيعية الذى يمنحه لمرضى السمنة لا يحرمهم من تناول الطعام، بالإضافة لتمتعهم بصحة جيدة وعدم تساقط شعرهم، حيث يحتوى على فيتامينات مضادة للأكسدة تساعد الجسم على التخلص من الدهون الزائدة.

 

وأضاف استشاري النباتات، أن مادة "السيلييوم" تساعد على تقليل امتصاص الدهون، مؤكداً أن نبات "بيستا" مرخص من وزارة الصحة المصرية وهو جزء من كورس التخسيس.

 

وأوضح أن مريض الضغط والسكرى يبدأ بعلاج واحد ثم إضافة أدوية أخرى عن طريق العلاج الهرمى الذى يزيد تدريجيا بعد ذلك، لافتا إلى أن الكورس العلاجى لمرضى السمنة يساعد المريض على إنقاص معدل السكرى والكوليسترول بجسمه خلال 3 أسابيع.

خالد الغزالي وزارة الصحة المناعة النباتات الطبية السمنة وزارة الصحة المصرية

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